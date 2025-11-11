Obavijesti

News

Komentari 0
traže zaštitu

Hrvati u strahu: ‘U Bugojnu opet marširaju naoružani ljudi s arapskim obilježjima!’

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Hrvati u strahu: ‘U Bugojnu opet marširaju naoružani ljudi s arapskim obilježjima!’
Svitanje iznad grada Bugojno | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Bugojno u strahu! Vojnici u uniformama s arapskim oznakama uznemirili Hrvate. Koordinacija traži hitnu reakciju nadležnih. Ponovno otvorene rane iz prošlosti i poziv na zaštitu

Koordinacija udruga Domovinskoga rata Hrvatskoga vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pozvala je na hitnu zaštitu Hrvata u općini Bugojno u središnjoj Bosni, koji su uznemireni zbog okupljanja osoba u vojnim odorama s oznakama radikalnih pokreta ovoga vikenda.  Nedaleko Bugojna su se okupile desetine osoba, odjevenih u vojne odore s arapskim obilježjim, što podsjeća na paravojne jedinice.

To je izazvalo strah kod hrvatskog stanovništva u Središnjoj Bosni koje je tijekom rata bilo izloženo progonu na području na kojemu su djelovale mudžahedinske postrojbe.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju muškarce s dugim bradama, s replikama oružja. Na nekoliko fotografija je postrojeno njih više od 50, uz kretanje kroz šumu koje podsjeća na vojne akcije.

Navodno se radilo o sportskim aktivnostima više airsoft klubova. 

Koordinacija udruga Domovinskoga rata Hrvatskoga vijeća obrane u Bosni i Hercegovini upozorava kako ovakvi incidenti nisu samo alarmantni, već predstavljaju i ozbiljan napad na temeljne vrijednosti mira i sigurnosti.

STRAVA ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH. Izašao i potukao se. Sin sjeo u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH. Izašao i potukao se. Sin sjeo u auto i gazio ljude

Pozvane su nadležne institucije, uključujući Srednjobosansku policiju, Tužiteljstvo, SIPA-u, te međunarodne organizacije kao što su Europska unija, NATO i američko veleposlanstvo, da poduzmu hitne mjere i osiguraju javni mir u regiji.

Koordinacija također ističe kako će pratiti i dokumentirati sve aktivnosti povezne s tim radikalnim skupinama, te zahtijeva da se poduzmu konkretne sankcije.

„Hrvati u Središnjoj Bosni i Bugojnu nisu i neće biti prepušteni sami sebi. Očekujemo odlučan rad nadležnih tijela i spremni smo aktivno sudjelovati kako bismo osigurali da Bugojno i cijela Središnja Bosna ostanu sigurna područja za život Hrvata“, stoji u priopćenju.

Koordinacija također ističe da je neprihvatljivo korištenje vojnih odora i obilježja koja podsjećaju na ratne i terorističke strukture. Takva okupljanja ponovno otvaraju teške rane iz prošlosti, podsjećajući na stradalničku sudbinu Hrvata Bugojna tijekom Domovinskog rata. 

DARIO GJERGJA Nesuđeni hrvatski izbornik preuzeo košarkaše BiH...
Nesuđeni hrvatski izbornik preuzeo košarkaše BiH...

Tijekom bošnjačko-hrvatskog rata prognano je skoro 15.000 Hrvata, a nakon rata ih se vratilo svega nekoliko tisuća.

Prema popisu iz 2013. prijavljeno je je preko 5.500 Hrvata, a podaci Katoličke Crkve navode da je stvaran broj Hrvata katolika koji stalno žive u Bugojnu između 2.000 i 3.000. 

U ratu je ubijeno više od 300 hrvatskih civila i vojnika, a još uvijek se traga za tijelima 15 ubijenih najviših hrvatskih vojnih i civilnih predstavnika.

Njih ukupno 22 je bošnjačka Armija BiH najprije zarobila, a zatim pogubila.

Do sada su otkrivena tijela sedmorice z 'Bugojanske skupine'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
SKORO 3 GODINE ZATVORA

Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti

Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica
Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €
ČEKA PRESUDU

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €

Bivši ministar ministar skrivio je nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025