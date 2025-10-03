Obavijesti

OPTUŽILI JE ZA UBOJSTVO

Hrvatica (20) u Grazu ostavila tek rođenu bebu na nadstrešnici zgrade: 'Nije znala da je trudna'

Hrvatica (20) u Grazu ostavila tek rođenu bebu na nadstrešnici zgrade: 'Nije znala da je trudna'
Foto: ilustracija/Canva

Dječak, težak 3016 grama i dug 49 centimetara, rođen je živ. Majka ga je, prema vlastitom iskazu, nakon poroda stavila na prozorsku dasku, odakle je pao na nadstrešnicu tri metra niže

Policija u Grazu objavila je rezultate obdukcije novorođenog djeteta pronađenog u utorak poslijepodne na nadstrešnici stambene zgrade u četvrti Wetzelsdorf. Utvrđeno je da je uzrok smrti traumatska ozljeda mozga, a istraga o točnim okolnostima tragičnog događaja i dalje je u tijeku.

Majka, 20-godišnja hrvatska državljanka, nalazi se u bolnici nakon operacije, a protiv nje je izdan nalog za uhićenje zbog sumnje na ubojstvo. Prema prvim informacijama, rodila je sama u stanu, navodno potpuno iznenađena porodom. Kako je ispričala istražiteljima, mislila je da ima želučane tegobe, a tek u kupaonici shvatila je da je riječ o porodu.

Dječak, težak 3016 grama i dug 49 centimetara, rođen je živ. Majka ga je, prema vlastitom iskazu, nakon poroda stavila na prozorsku dasku, odakle je pao na nadstrešnicu tri metra niže, prenosi Kronen Zeitung.

Policija je potvrdila da identitet oca djeteta još nije poznat te da žena nije živjela s njim. Dodatna ispitivanja tek slijede, a istraga uključuje i psihijatrijsko vještačenje. Stručnjaci će morati utvrditi je li mlada majka postupila pod utjecajem šoka i fizičkog stanja nakon iznenadnog poroda. U tom slučaju, mogla bi biti optužena za kazneno djelo ubijanja djeteta pri porodu, što se pravno razlikuje od ubojstva i nosi blažu kaznu.

Sudska psihijatrica Sigrun Roßmanith, koja ima iskustva s ovakvim slučajevima, istaknula je da se ovakvi događaji najčešće povezuju s vrlo mladim ženama koje poriču ili nisu svjesne trudnoće.

- Većinom su to mlade žene bez kaznenih djela iza sebe. Kad dođe do iznenadnog poroda, one u tom trenutku razmišljaju samo o jednom: kako se mogu riješiti toga - rekla je Roßmanith.

