Hrvatica iz Dubaija: 'Najviše paničare turisti koji su zaglavili'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
U tijeku je repatrijacija za dio hrvatskih državljana. Mi smo razgovarali s Ivonom, koja želi ostati u Dubaiju...

Kako izgleda život sada? Od početka zapravo mi rezidenti uopće ne paničarimo, najviše paničare turisti koji su ovdje zaglavljeni. Mi koji živimo ovdje dovoljno dugo znamo da su Emirati, bez obzira na sve, i dalje jedna od najsigurnijih zemalja i nema sumnje da će se oporaviti od cijele ove situacije, kaže Ivona, Hrvatica koja već 15 godina živi u Dubaiju.

Unatoč napetoj sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku, svakodnevica u Dubaiju, tvrdi, izgleda gotovo uobičajeno. Grad funkcionira bez vidljivih znakova panike, kaže nam.

- Život se odvija normalno. Ljudi idu na posao, izlaze van, kafići su puni, restorani su puni, doslovno kao da se ništa ne događa. Škola se odvija online, ali ljudi i dalje rade. Ja trenutno idem s posla - govori.

Ivona radi u sektoru nekretnina, a upravo se na tom tržištu posljednjih dana osjeti određena nervoza, odnosno postavljaju se brojni upiti.

- Bavim se nekretninama i jako puno ljudi me zove jer ima paničnih situacija gdje bi neki prodavali nekretnine po niskim cijenama. Kupci već stoje u redu za takve poslove, ali mi zapravo nismo naišli ni na jednoga tko bi pod svaku cijenu prodavao svoju nekretninu - objašnjava.

Dodaje kako među rezidentima vlada povjerenje u sustav i institucije.

- Nikakve panike ni straha. Vjerujemo u državu, sustav, vlast i način na koji sve ovdje funkcionira. Organiziraju se evakuacijski letovi za turiste i za rezidente, ali meni, kao i dosta naših ljudi, ne pada na pamet da odlazim - govori nam Ivona. 

S vremena na vrijeme oglašavaju se uzbuna, no većina stanovnika, kaže, to doživljava tek kao kratkotrajni podsjetnik na situaciju u regiji.

- Više smo čuli presretanja raketa i dronova nego što smo išta vidjeli. Kad je uzbuna, dobijemo alarm na mobitel. To nam je došlo za vikend oko ponoći. Spavala sam i zvuk me baš stresao - prepričava.

Dok dio hrvatskih državljana odlučuje ostati u Emiratima, za one koji žele napustiti zemlju organizirana je repatrijacija. U tijeku je povratak najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, za što je Vlada osigurala poseban zrakoplov kapaciteta 149 mjesta.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručuju kako je riječ tek o prvom koraku u slučaju potrebe za većim povratkom građana.

- Uz današnji let namijenjen najranjivijim skupinama, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana - poručili su iz Ministarstva.

Uz let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, planirana su još dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai – Zagreb. Ti letovi predviđeni su noćas, odnosno rano ujutro 6. ožujka u 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta. Dodatno, u suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na današnjem letu iz Rijada prema Beču.

