Hrvatica u Srbiji: 'Protjerali su me iz zemlje, ali obitelj mi neće poljuljati. Ostat ćemo zajedno'

Odselit ću se u Pulu, ali ću prvo čekati majku da se također vrati u Hrvatsku. Zajedno ćemo iz Zagreba ići tamo, rekla nam je Arien Stojanović Ivković, Hrvatica iz Beograda, koju je nakon 12 godina života u Srbiji predsjednik Aleksandar Vučić odlučio protjerati iz zemlje i zabraniti joj ulazak na godinu dana. Kaže da se u Hrvatsku vraća s djetetom.

- Što god da bude, vjerujte, našu obitelj to neće poljuljati i bit ćemo zajedno makar se morali viđati svakih mjesec dana. Muž je u šoku, najviše zbog djeteta. On bi išao s nama, ali ne može zbog posla. Organizirat ćemo se kako ćemo moći. Svi smo u stresu i trenutačno je ludnica. Protjerati ženu s djetetom iz države zbog Instagram objave, to se u Srbiji dosad nikad nije dogodilo. Muž i ja pokušavamo sve organizirati. Moj odvjetnik radi na slučaju. Ova odluka nikako nije po zakonu - rekla je Arien.

Po zakonu u Srbiji, ima sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu.

- U utorak su me pozvali policajci, zakazali razgovor. Kad sam pitala zbog čega, rekli su da je to rutinska provjera boravka. Pitala sam zašto. Rekli su ponovno da je to rutinska provjera i ja im u to nisam povjerovala jer me u proteklih 12 godina nikad nisu kontaktirali zbog nečeg takvog niti sam ikad imala ikakav problem - rekla je doktorica Arien.

Dodala je kako joj je u rješenju pisalo da predstavlja prijetnju Srbiji.

- Došla sam u kancelariju, bilo je prisutno nekoliko službenika. Uručili su mi rješenje u kojem je pisalo da predstavljam prijetnju za sigurnost države. Nije bilo navedeno zašto ni kako, pa sam sama povezala i rekla im da je to vjerojatno zato što sam podržala studentske prosvjede i osudila ulazak predsjednika u jedinicu intenzivnog liječenja - objasnila je Arien.

- Možda ću ostati bez posla, možda ću morati povesti i dijete sa sobom, a to znači da neće viđati oca, ići u vrtić - rekla je.

Ova odluka izazvala je reakcije u javnosti, s obzirom na njezinu dugogodišnju integraciju u srpsko društvo i obiteljske veze u Srbiji. Neki mediji navode da je razlog protjerivanja njezina podrška studentskim prosvjedima, iako službene potvrde za to nema.

Veleposlanik u Srbiji, Hido Biščević, izjavio je za Novu.rs da su u posljednja tri dana primili obavijest o protjerivanju troje hrvatskih državljana iz Srbije, među kojima je i voditelj predstavništva Hrvatske gospodarske komore, koji godinama živi u Srbiji.

- To posebno zabrinjava jer je riječ o predstavniku jedne od službenih institucija Republike Hrvatske. Oni nisu jedini, u posljednja tri mjeseca bilo je desetak takvih slučajeva i ta učestalost posebno zabrinjava. Tko se bavi ovim poslom zna da država domaćin zadržava pravo da u ovakvim slučajevima ne daje objašnjenja, ali mi ćemo danas ili sutra uputiti oštru prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova Srbije i zahtijevati obrazloženje - rekao je Biščević.

Kaže da su svi protjerani jer se smatraju opasnima za sigurnost Srbije.

- Pritom se protjeruju na godinu dana pa nije do kraja jasno jesu li nakon tih godinu dana i dalje opasni za sigurnost Srbije - rekao je Biščević i nastavio:

- Neformalno je uočljivo da je riječ o ljudima koji su na društvenim mrežama dali podršku studentima u Srbiji, iako Republika Hrvatska pokazuje izrazitu suzdržanost kako ne bismo dali povoda za nekakva tumačenja da se miješamo u unutarnja pitanja Srbije. Čak smo uoči prosvjeda 15. ožujka u Beogradu pozivali naše građane da s velikom dozom opreza dolaze u Srbiju, samo ako moraju ići zbog neodgodivih obveza. Naglasili smo i da se klone javnih nastupa na tim prosvjedima. Bez obzira na sve to, Hrvatska je demokratska zemlja. Mi možemo predstavnicima naših institucija to striktno naložiti, ali ne možemo zabraniti građanima da izraze svoje mišljenje. Ipak žive u demokratskoj državi.

Kaže da je čudno što su svi ti slučajevi usmjereni protiv hrvatskih državljana.

- Vidjeli smo kako su srpski studenti dočekani u Beču, ali ja nisam vidio da je ijedan austrijski državljanin protjeran - kaže Biščević.

Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikad. Ta se stara poslovica plastično može primijeniti na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u maniri fašističkog djelovanja protjerao liječnicu iz Hrvatske koja je radila u Srbiji, gdje se udala te ima i dijete.

Neki su podsjetili na Vučića koji je 1997. bio na prosvjedima u Zemunu kad je hrvatska obitelj Barbalić protjerana iz svog stana, u koji se tad uselila tajnica Šešeljeve Srpske radikalne stranke.

- Devedesetih je, kao mladi jurišnik, da bi se dokazao svom gazdi, iselio obitelj Barbalić iz stana u Zemunu - samo zato što su Hrvati. Danas protjeruje Arien Ivković Stojanović iz Srbije, iako je ovdje osnovala obitelj, u Hrvatsku - zato što je Hrvatica - komentirali su neovisni analitičari u Srbiji.

Iz opozicijskih stranaka prozvali su Vučića za fašizam.

- Ogoljeni fašizam na djelu! Samo se ovako može opisati odluka režima da protjera iz zemlje liječnicu Arien Ivković Stojanović jer je kritizirala Vučića - a Hrvatica je - napisala je opozicijska političarka Marinika Tepić te dodala da su Vučić i SNS osramotili Srbiju.

Ovakav autokratski način djelovanja dobro je poznat u karijeri Aleksandra Vučića. Kroz povijest je imao više huškačkih i vrlo opasnih izjava te političkih namjera. U nastavku donosimo neke od njih.

Najpoznatija izjava je svakako ona iz Gline 1995. Tad je kao mladi lav Srpske radikalne stranke, Šešeljev potrčko, na stranačkom skupu vikao u okupiranom gradu na Baniji kako Glina nikad neće biti Hrvatska.

- Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Prije četiri godine na dnevnicima je svake večeri bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu, u Lici... Što sad ima na televiziji? Kakvo je vrijeme u Krajini? Eto što njih interesira. Kao da je to u inozemstvu, kao da je u Hrvatskoj? E, neće moći! Nikad Srpska Krajina, nikad Glina neće biti Hrvatska, nikad Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića - ne znaju u kakvoj će državi živjeti sutra. Nitko više ne zna, ni u ovoj sali, za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojevska Jugoslavija? Kakva će to država biti ukoliko srpski radikali pobijede i poraze predsjednika Srbije? Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi - tu odstupanja više neće biti - govorio je Vučić.

Govor je započeo pozivanjem na "junački narod srpske Banije".

- Pozdravljam junački narod srpske Banije, srpske Gline, vas koji ste prvi podigli baklju slobode, tamo 26. lipnja 1991. Vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini - vikao je Vučić okupljenima.

Uz to, zaštićeni svjedok na suđenju za ratne zločine tvrdio je da je aktualnog predsjednika Srbije ratne 1991. vidio u Glini te ga optužio da mu je prijetio klanjem.

- Sjećam se kad je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sad gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti, a koga zaklati. Meni je rekao da sam kao Srbin izdao srpski narod i da će me zaklati zadnjeg - rekao je svjedok Kosta D. pred zagrebačkim Županijskim sudom 2021.

Kosta D. je opisivao zatočeništvo u Petrinji, a zatim u KPD-u Glina. Vučića je, tvrdi, vidio u Glini. Vučić je opovrgnuo ove tvrdnje i izjavio da "nikad nije bio na teritoriju avnojevske Hrvatske sve do 1995." niti je "bio dovoljno hrabar da se javi kao dobrovoljac".

Dva mjeseca nakon govora u Glini, Vučić je u srbijanskoj Skupštini, nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici, rekao:

- Pa vi bombardirajte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu Muslimana, pa da vidimo smije li međunarodna zajednica ili bilo tko drugi udariti na srpske položaje. Može li se tako ponašati prema srpskom narodu?

Ova izjava vuče korijen iz nacističke prakse u Drugom svjetskom ratu - "za jednog ubijenog Nijemca strijeljat će se sto Srba".

Godinama kasnije Vučić je tvrdio da su mu riječi izvučene iz konteksta, kao i snimka na kojoj navodno drži automatsku pušku dok se sa Šešeljem rukuje s pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi oko Sarajeva.

- To je fotomontaža. Imao sam kišobran. I nisam nosio pivo Šešelju jer on ne pije pivo - pravdao se Vučić.

No postoje autentične videosnimke, a sam Šešelj je u Haagu potvrdio da je Vučić bio dobrovoljac Srpske radikalne stranke kod Slavka Aleksića na Židovskom groblju u Sarajevu i da je kasnije radio na televiziji Pale, gdje je radio ratnu propagandu.