Hrvatice iz Wuhana od Vlade tražile pomoć: Izvucite nas!

Apeliramo na hrvatsku Vladu da nađe načina kako da nas izvuče odavde, jer ovaj tren nitko ne zna kad će ova zdravstvena kriza završiti. Ne možemo u stanu ostati zatvoreni mjesec dana. Pokreću se Amerika, Francuska, možemo i mi.

Apel stiže od Margite Pauzin (25), studentice iz Zagreba, koja se nalazi u Wuhanu, epicentru koronavirusa. Tamo je od 16. siječnja, doputovala je na mjesec dana, i vrlo je neizvjesno kad će moći kući.

- U Wuhanu sam u posjeti prijateljici. Stigla sam na mjesec dana, međutim sad više ne znam koliko dugo ću morati ostati. Kad sam stigla imali smo dan, dva opuštenog otkrivanja grada. Sve dok nisam čula da Wuhanom hara nepoznati virus, ali da se ne brinem jer je prepoznat na drugom kraju grada te da nije puno ljudi zaraženo. Na cesti se život odvijao najnormalnije, pokoji čovjek bi nosio masku, ali to je za Kinu uobičajeno. Nismo ni imali vremena obići grad pošteno dok nismo počeli dobivati vijesti od prijatelja stranaca koji tu studiraju da raste broj smrtnih slučajeva. Tad smo ionako ostali par dana u kući i imali smo plan otputovati na jug Kine - priča nam Margita.

- Ali onda su nam javili da zatvaraju grad i da se ne može više van. Bilo je to 24. siječnja. Od tada pa do sada smo nastavili boravak u kući. Čim smo saznali za zatvaranje grada otišli smo u veliku nabavku hrane i od tad ne izlazimo van. Možda smo svega dva puta izašli s duplim maskama u nabavku i vratili se istog trenutka kući. Također ne idemo u nabavku dalje od 2 kilometra od kuće iako su sada ulice potpuno prazne i rijetko se uopće može vidjeti čovjek na cesti - objašnjava studentica.

Život u karanteni

- Puno dućana je zatvoreno, većina, no pokoji se nađe otvoren. Masovno raste cijena hrane, a i postaje teško nabaviti neke svježe namirnice. Svi građani u Wuhanu reagiraju isto kao i mi: izađe se u eventualnu nabavku i odmah nazad kući. Mislim da nikome ovdje nije svejedno, ali najveća panika je u medijima. Mi se ne bojimo, odnosno ne paničarimo, ali smo jako oprezni. Ne samo da ne izlazimo van nego ni ne jedemo ništa svježe, ne jedemo meso, držimo jako do higijene i nemamo dodir s drugim ljudima.

Nama je samo dosta toga da smo zatvoreni, da smo u moru informacija o virusu i svemu na što se ne možemo osloniti i što nemamo pojma do kad će nas držati zatvorene. Više se bojimo završiti u njihovoj bolnici gdje je kaos nego virusa kao takvog. Virus je do sada usmrtio uglavnom stare i slabe ljude - opisuje Margita. Nije im lako pratiti lavinu informacija.

- Ako Kinezi javljaju novosti, onda su na kineskom, što mi ne razumijemo, ali uglavnom svaku novost koja izađe nam prevede njihov univerzitet koji nam javlja situacije preko WeChata, glavnog izvora komunikacije u Kini. No za sada nismo nigdje naišli na korisnu informaciju osim one da smo zatvoreni u gradu. Sve ostalo su samo glasine koje kruže među ljudima. Jedino konkretno što smo dobili su te mjere opreza kojih se i pridržavamo: ne jesti životinje, izbjegavati druge ljude, prati ruke, i tako dalje - objašnjava Zagrepčanka.

- Naš dan u Wuhanu izgleda kao prava karantena, probudimo se, pijemo kavu, svatko uzme neki izvor zabave ili neko štivo koje nas pozabavi, pogledamo pokoji film, komuniciramo s prijateljima, igramo društvene igre, kuhamo i tako dalje sve dok ne dođe vrijeme za spavanje i sljedeći dan iznova. Mi smo dobro jer imamo jedno drugo i činimo sve što možemo da nastavimo biti opušteni i da okupiramo vrijeme na kvalitetan način dok smo unutra - opisuje Margita.

Ipak, bez obzira koliko kratili vrijeme, ipak je zatvorena u karanteni i želi se vratiti svojoj kući.

- Naše veleposlanstvo u Pekingu nas kontaktira svaki dan i trude se učiniti sve što je u njihovoj moći da nas izbave odavde. U njihovoj moći je kontaktirati druge države kao što je Francuska koja organizira evakuaciju za svoje i ubaciti nas s njima ako imaju mjesta u avionu. Ali ništa još nije sigurno i kažu da će javljati čim nešto saznaju. Ne možemo u stanu ostati zatvoreni mjesec dana. Zato želim zahvaliti našem veleposlanstvu u Kini na trudu, ali i zamoliti ostale institucije da se udruže i nađu načina da nam pomognu i daju nam informaciju na koju se možemo osloniti. Pokreću se Amerika, Francuska, navodno i Njemačka, možemo i mi. Želim reći i da javnost paničari previše i to nikome ne pomaže. Važno se čuvati, jesti zdravo, držati higijenu, smiriti se i potruditi se pomoći onima kojima treba. Panika nas neće dovesti nigdje - ispričala je Margita Pauzin za 24sata.

Ponuđena je evakuacija

Na pitanje što poduzimaju oko evakuacije Hrvata iz Wuhana, u Ministarstvu vanjskih poslova odgovaraju kako je veleposlanstvo u Pekingu u stalnom kontaktu s lokalnim kineskim vlastima i europskim partnerima, kao i četiri hrvatska državljana koji se nalaze u gradu Wuhanu.

- Hrvatskim državljanima koji žele napustiti Wuhan ponuđena je evakuacija u organizaciji EU partnera i o tome se nastavlja kontakt - kažu u Ministarstvu. U kontaktu su i s ostalim hrvatskim državljanima u NR Kini i stoje im na raspolaganju za svu konzularnu pomoć i potporu.

Službene brojke kažu da je oboljelih u Kini oko tri tisuće, a preminulih od koronavirusa 81, zasad svi u Kini. Epidemiolozi u Hong Kongu upozoravaju, međutim, da je u fazi inkubacije sigurno već oko 44.000 ljudi. Uvjereni su da bi se epidemija mogla proširiti svijetom jako brzo, pri čemu će se vrhunac oboljelih u velikim kineskim gradovima bilježiti krajem travnja, odnosno početkom svibnja. U nekim bi gradovima, predviđaju, broj oboljelih mogao rasti za 150 tisuća svakoga dana. Osim toga, tisuće i tisuće Kineza su izašle iz države od kraja prosinca, kad su zabilježeni prvi slučajevi bolesti, do 23. siječnja, kad je Wuhan zatvorio svoje aerodrome, odnosno proglasio karantenu. Grupa od 29 kineskih turista, od toga njih 18 iz Wuhana, koja je u Hrvatskoj boravila u subotu i nedjelju, Kinu je napustila 22. siječnja, dakle samo dan prije uvođenja karantene. Nisu, doznajemo, poletjeli iz Wuhana nego iz obližnjeg Nanchanga, što više nije moguće. Punktovi za kontrolu sad su posvuda. Od upućenih se, međutim, može čuti da čak i neki hoteli u Kini ne žele primiti goste iz Wuhana. U nedjelju je bilo još oko četiri tisuće ljudi iz tog grada, koji su negdje na putu, uključujući, dakle, i turiste koji su bili u Hrvatskoj. S druge strane, u Europi karantene za njih nema, zasad su za sve Kineze karantenu uvele samo neke pacifičke države, u koje je moguće ući tek nakon dva tjedna, koliko traje inkubacija koronavirusa. Jedna je žena iz Wuhana ušla u Francusku tako što je lijekovima suzbila simptome, i na granici joj nije izmjerena visoka temperatura. Pohvalila se ulaskom na društvenim mrežama pa je tako i otkrivena. To znači da i u Hrvatsku netko može ući suzbijajući simptome.

Bez karantene

Na pitanje zašto mi nemamo karantenu pri ulasku, a Kinezi ju imaju za izlazak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako se Hrvatska ne može ponašati drugačije od cijeloga svijeta.

- Ne radi se o prijetnji koja ugrožava kao u srednjovjekovno doba. Ne možemo pretjerivati u odnosu na druge - ističe epidemiolog. Na opasku kako onda Kina “pretjeruje”, odgovara kako svakako treba pozdraviti odluku Kine da centar zaraze stavi u karantenu. Nije bila to obavezna učiniti po međunarodnim protokolima.

- Ne treba očekivati da će svi drugi napraviti karantenu. Sve što je u ovom trenutku u Europi epidemiološki racionalno, je i učinjeno. Ostalo će biti razmatrano, ako bude potrebno,a procjenjujemo da neće - kaže Capak.

Upitan može li netko ući i u Hrvatsku suzbijajući simptome lijekovima, odgovara kako uvijek postoje ljudi koji će napraviti nešto nedozvoljeno. Ali onda za to mora i odgovarati, kaže ravnatelj HZJZ-a.