Hrvatska će potpisati sporazum sa Suverenim malteškim redom: Pomažu siromašnima

Hrvatska namjerava sa Suverenim malteškim redom potpisati pravno obvezujući sporazum o suradnji kod potrebe za hitnim humanitarnim odgovorom za najpotrebitije, odvojeno su četvrtak najavli uredi predsjednika države i Hrvatskog sabora. Zoran Milanović i Gordan Jandroković primili su odvojeno Fra' Johna Timothyja Dunlapa, kneza i velikog meštra Suverenog malteškog reda, koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.

Hrvatska s vojnim hospitalnim redom sv. Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte (poznatima kao Ivanovcima ili hospitalcima), institucijom koja je subjekt međunarodnog prava, što znači da ima status nalik državi, dijeli privrženost solidarnosti, humanosti i poštivanju ljudskog dostojanstva, priopćili su iz Milanovićeva ureda.

Misija ovog reda usmjerena je na službu siromašnima i bolesnima u 130 zemalja diljem svijeta, istaknuto je na sastanku s predsjednikom, navode s Pantovčaka.

Sporazumom se predviđa olakšavanje odgovora na izvanredne događaje i definiranje zajedničkih ciljeva, a oba su čelnika izrazila uvjerenje kako će bliža suradnja pomoći u učvršćivanju već izvrsnih bilateralnih odnosa i jačanju prijateljstva.

Očekuje se da će sporazum biti potpisan sljedeće godine u znak obilježavanja 35. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa dviju strana.

Jandroković i čelnik ovog reda sv. Ivana složili su se da se prijateljski odnos njihovih institucija temelji među ostalim i na vjerskim vezama, a predsjednik Sabora poručio je da je zaštita progonjenih kršćana “među prioritetima hrvatske vanjske politike”, navodi Sabor u priopćenju.

Jandroković je izrazio je čelniku reda izrazio zahvalnost na humanitarnoj pomoći Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata “koja se itekako pamti”, kao i potporu nakon potresa koji je u prosincu 2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju, navodi Sabor.

Mreža ovog reda broji preko 100 000 dobrovoljaca u 130 zemalja i u 2025. godini dosegnula više od devet milijuna korisnika, podijelili su predstavnici reda s Jandrokovićem, navodi njegov ured.

Milanović je ranije u četvrtak odlikovao Dunlapa Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom, a Dunlap je Milanoviću uzvratio također najvišim odlikovanjem, Redom za zasluge u klasi Ogrlice.

Velered kralja Tomislava najviše je hrvatsko priznanje koje se dodjeljuje šefovima država za djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske, za izniman doprinos njezinu međunarodnom ugledu i položaju, navodi predsjednikov ured. Velikog meštra trebao bi u četvrtak primiti i premijer Andrej Plenković.