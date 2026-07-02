Anušić: 'Kundid je prvo odobrio slanje vojnika u Pariz, ali ga je pritiskao predsjednik Milanović'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u četvrtak kako je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid najprije odobrio slanje vojnika u Pariz, ali je pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio ne poštovati zakon, objasnivši da nema izbora.

Anušić je u izjavi u Hrvatskom saboru rekao kako je u svakodnevnom kontaktu s Kundidom i da ga je upozorio na potez o neslanju hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz.

"On je rekao da pod pritiskom predsjednika države nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštovati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske", istaknuo je ministar obrane.

Rekao je kako će se sve analizirati, dodajući kako je ovo potpuno izvanredna i neuobičajena situacija.

Istaknuo je i kako ovo nije problem kakav je bio u situaciji kada je predsjednik države rekao "ne možeš ići u NSATU". "Okej, imaš tu ovlast, spriječio si, ne idemo. Gotovo. Ovo je nešto drugo, ovo je zabrana koja nema utemeljenja u ovlastima predsjednika Republike”, poručio je Anušić.

Dodao je kako još ima vremena da načelnik Glavnog stožera ispoštuje odluku i do 14. srpnja pošalje vojnike na mimohod u Pariz.

Naveo je kako je Kundid ranije pozitivno odgovorio i donio dva rješenja, jedno o slanju vojnika u Pariz, koji je potpisao pročelnik njegova ureda, i drugo koje se tiče odlaska Počasno-zaštitne bojne u Austriju prije mjesec i pol na obilježavanje oslobođenja koncentracijskog logora Mauthausen - Gusen.

“Ako se odluči da neće napraviti, vidjet ćemo što ćemo. Sjest ćemo svi zajedno u Vladi. Neću ja sigurno sam donositi odluku", rekao je ministar.

Naveo je kako postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a. "I o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, onda ćemo doći i reći ću vam točno što će se i koji će potez Vlade biti u odnosu na generala pukovnika Kundida”, rekao je ministar spominjući da ima “lepezu mogućnosti”.

“Nadam se da do toga nećemo doći. Generala Kundida doživljavam kao mog suborca, kao dragovoljca Domovinskog rata. Žao mi je da je u toj situaciji, ali on je u takvoj poziciji, on je prvi čovjek Oružanih snaga RH, zapovjednik i mora pokazati stav, mora pokazati kičmu i ono što hrvatski vojnik ima, a to je dosljednost, čast i karakter”, kaže Anušić.

Ministar je pojasnio i da Kundid nema svoju zamjenu jer sam nije popunio svoj ured, ali da to nije sporno i da postoji hijerarhijski tko ga može naslijediti.

Na novinarsko pitanje je li Kundid razmišljao o ostavci, ako predsjednik Republike ostane kod svoje zapovijedi, Anušić je odgovorio da ne zna.

“To ćete morati pitati generala Kundida. O tome s njim nisam razgovarao. General je sam rekao da je pritisak ogroman odozgora i da on jedino taj pritisak doživljava kao takav da mora učiniti ovo što je učinio. Ne znam hoće li promijeniti svoju odluku”, rekao je ministar.

Novinari su ministra pitali i je li opcija Kundidova smjena, na što je odgovorio da je dobio jasnu poruku da nema povjerenje Vlade i premijera ako se ova odluka ne provede, no da u njegovu obranu mora reći da je Kundid dragovoljac Domovinskog rata i vojnik je od glave do pete koji je cijelu karijeru proveo u vojsci i postupa po principu zapovijedi.

“On se našao u vrlo lošoj i teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio", rekao je ministar.

Dodao je kako ga "donekle može razumjeti", ali da pitanje koje novinari postavljaju njemu treba postaviti "onome koji je prisilio generala Kundida da ne šalje vojsku i koji tumači na tiskovnim konferencijama da za njega ne vrijedi zakon”.

Podsjetio je da je taj Zakon o obrani donijet 2018. godine i da je za njega glasao i SDP.

“Danas ste vidjeli u sabornici da je SDP potpuno nezainteresiran za tu temu i potpuno nezainteresiran braniti ulogu predsjednika. Čak štoviše, njihova pitanja su bila sve je super, sve okej, nastavite tako, kako naša vojna industrija. Nije bilo napada na ovo. To vam puno govori. Predsjednik države je pogriješio i tu grešku treba ispraviti. Nema podršku niti svoje matične baze koja je u Hrvatskom saboru branila apsolutno sve njegove odluke”, istaknuo je.

Nećemo dugo čekati!

Anušić je odgovorio pozitivno na pitanje hoće li u Pariz biti poslan netko izvan vojske.

“Sastavnice naše nacionalne sigurnosti su i policija i specijalna policija, antiteroristička jedinica Lučko i veterani. Vidjet ćemo. Ovo je potpuno iracionalna odluka koja će, kao što sam rekao, imati daleko veće posljedice nego što to sad izgleda”, rekao je ministar.

Na pitanje koliko je siguran da će Hrvatska biti na mimohodu u Parizu, odgovorio je “da ne može sigurno odgovoriti hoće li ili neće jer se još čeka eventualna promjena odluke odnosno zapovijedi generala Kundida.

“Nećemo dugo čekati. Ovaj tjedan imamo vremena, 14. srpnja tamo netko mora biti. Nemamo previše vremena. Ovaj tjedan, idući tjedan ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo". istaknuo je ministar.

Što se tiče pitanja treba li se Ustavni sud uključiti u spor, Anušić je rekao kako je taj sud propustio spriječiti samovolju predsjednika Republike kada se kandidirao za premijera, da je danas “krnji” i da najveći otpor popunjavanju suda rade Možemo! i SDP "upravo da bi se ovakve i tko zna kakve buduće odluke predsjednika mogle osporiti na Ustavnom sudu”.