Hrvatska dobila 896,9 milijuna eura iz EU Plana za oporavak

Europska komisija je odobrila osmi zahtjev Hrvatske za plaćanje u okviru instrumenta EU sljedeće generacije u iznosu od 896,9 milijuna eura, čime se ukupni isplaćeni iznos sredstava za oporavak i otpornost penje na 7,3 milijarde eura, što je 73 posto hrvatskog nacionalnog plana.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila šest ključnih etapa i 11 ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za osmo plaćanje u petak poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji sada ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.

Hrvatska je osmi zahtjev za plaćanje podnijela 15. prosinca prošle godine na temelju ispunjavanja svih 17 predviđenih reformskih i investicijskih pokazatelja u području gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada i mirovinskog sustava, znanosti, zdravstva i graditeljstva.

Između ostaloga, ovim sredstvima će se povećati dostupnog ljekarni u nedovoljno pokrivenim područjima, uvođenjem usluge mobilnih ljekarni u primarnu zdravstvenu zaštitu. Predviđa se nabava šest kamper vozila i dviju brodica koji će služiti kao mobilne ljekarne čime će se olakšati pristup zdravstvenoj skrbi u teško dostupnim područjima i otočnim zajednicama. Reforme povezane s ovim zahtjevom za plaćanje obuhvaćaju reviziju Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, koja bi trebala rezultirati smanjenjem administrativnih naknada te većom fleksibilnošću u odabiru fondova i prelasku iz jednog fonda u drugi, čime se korisnicima mirovinskih fondova omogućuje da prilagode svoje strategije štednje fluktuacijama na tržištu. Reforma također proširuje prihvatljive mogućnosti ulaganja i ublažava ograničenja u alokaciji sredstava za mirovinske fondove, čime se poboljšava diverzifikacija portfelja.

Ključne etape i ciljevi koje je Komisija pozitivno ocijenila uključuju i jačanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada, povećanje adekvatnosti mirovina, podršku održivom financiranju, razvoj programa učenja odraslih usmjerenih na razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru i integraciju seizmičkih podataka. Komisija potvrđuje i napredak prema dovršetku investicijskih projekata vezanih uz razvoj novih vozila za mobilnost, što uključuje proizvodnju i testiranje 60 verifikacijskih prototipova te testiranje sustava za autonomnu vožnju.

Napredak je potvrđen i u poboljšanju upravljanja vodama, poboljšanju sustava praćenja poljoprivrednog zemljišta, nadogradnji informacijskog sustava za funkcionalna i stvarna spajanja jedinica lokalne samouprave, podršku borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, izgradnji proširenog plinovoda Zlobin-Bosiljevo duljine 58 km. Hrvatska iz Plana za oporavak i otpornost od pandemije ima na raspolaganju 10 milijardi eura, od čega 5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima. Osmom isplatom ukupni iznos povučenih sredstava popet će se na 7,3 milijarde eura, što je 73 posto svih sredstava iz hrvatskog nacionalnog plana. Dosad je ostvareno 62 posto svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.