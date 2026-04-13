NAJAVIO RASPRAVU U EU

Butković: Sad nema problema s gorivom u zračnim lukama

Piše HINA,
Zagreb: Dolazak ministara na sjednicu Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ministar poručio da su zalihe stabilne, očekuje dogovor o ustavnim sucima i komentirao izbore u Mađarskoj

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u ponedjeljak je poručio da u Hrvatskoj nema problema s opskrbom gorivom za zračni promet, istaknuo je i da očekuje dogovor o ustavnim sucima, a osvrnuo se i na izbore u Mađarskoj. Prilikom posjeta Varaždinskoj županiji, ministar je odgovarao i na novinarska pitanja, a jedno od njih bilo je vezano uz mogući nedostatak goriva za zračni promet. Kako je naglašeno, aviokompanije u Hrvatskoj tvrde da nema goriva, odnosno da ga imaju za još sljedeća tri tjedna. "Nemam takvih informacija. Distributer koji opskrbljuje najvećih sedam hrvatskih zračnih luka, to je Ina, ima ugovor o opskrbi gorivom. Ima dovoljno količina i nema nikakvih problema da bi moglo doći do nedostatka goriva. Tako da u tom smislu nema drame i nema igre", izjavio je Butković.

UDAR NA HRANU Ribari i poljoprivrednici očajni! Donosimo popis svih troškova: 'Sve je skočilo za tisuće eura...'
Ribari i poljoprivrednici očajni! Donosimo popis svih troškova: 'Sve je skočilo za tisuće eura...'

Osvrnuo se i na stanje na europskoj i globalnoj razini, najavivši da će se idući tjedan na neformalnom sastanku ministara prometa EU raspravljati o situaciji s gorivom i mogućim zajedničkim mjerama.

"Vidjet ćemo kakva su iskustva i kakve su situacije u drugim zemljama... Mi smo intervencijom Vlade uspjeli veliki cjenovni skok goriva zadržati na normalnoj razini. To ćemo činiti i dalje, vidjet ćemo za sedam dana kako će se formirati nova cijena", kazao je.

Buktović je naglasio da Vlada koristi sve mehanizme i instrumente da zadrži cijenu goriva na minimalnoj razini koliko god se to može.

"Vidjet ćemo hoće li na europskoj razini postojati dogovor oko zajedničkih mjera koje bi išle prema svim građanima i gospodarstvu. To će biti vjerojatno jedna od tema pa ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati", zaključio je ministar ovu temu.

'PLIVAJUĆI' PDV Plenković: PDV ne može ispod 15%,, ovo radimo kako bismo spustili cijene energenata
Plenković: PDV ne može ispod 15%,, ovo radimo kako bismo spustili cijene energenata

Izbor ustavnih sudaca

Govoreći o izboru ustavnih sudaca, od kojih je za njih troje istekao mandat, Butković je kazao da se razgovori nastavljaju na razini saborskih odbora i Hrvatskog sabora.

"Vjerujem da će doći do dogovora. HDZ ima svoj stav koji je zdravorazumski, gdje se, kao i do sada što su se birali ustavni suci, da se poštuje i volja birača pa da će to biti u dogovoru dva naprema jedan. U tom smislu očekujemo da će doći do dogovora i da će se nakon toga izvršiti glasovanje Hrvatskom saboru. Onda ćemo razgovarati i pokušati zatvoriti pitanje Vrhovnog suda", rekao je ministar.

SPAŠAVANJE CIJENA Cijene goriva divljaju, Šušnjar: 'Građani neće platiti ovu krizu'
Cijene goriva divljaju, Šušnjar: 'Građani neće platiti ovu krizu'

Izbori u Mađarskoj

Butković je komentirao i rezultate izbora u Mađarskoj, istaknuvši kako je riječ o 'velikoj pobjedi oporbe i novog mandatara'.

"Vidjeli smo kakvi su rezultati, da je aktualni premijer Orban izgubio izbore, da je uvjerljiva pobjeda oporbe i novog mandatara, vjerojatno i predsjednika Vlade, Magyara. Mi smo mu čestitali i predsjednik Vlade čuo se s njim, također i ja mu čestitam, kao i njegovoj stranci. To je velika pobjeda, veliki uspjeh za njega i njegovu stranku”, rekao je Butković.

KAOS U IRSKOJ ŠALJU VOJSKU NA ULICE Veliki prosvjedi u Irskoj zbog rasta cijena goriva: Promet u kolapsu
ŠALJU VOJSKU NA ULICE Veliki prosvjedi u Irskoj zbog rasta cijena goriva: Promet u kolapsu

Dodao je kako Hrvatska, kao susjedna i prijateljska država, očekuje nastavak dobrog dijaloga s novom mađarskom Vladom, osobito u području gospodarstva i energetike, naglasivši da vjeruje kako će se otvorena pitanja rješavati na obostrano zadovoljstvo.

Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije
VELIKE PROMJENE

Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
FOTO Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?
POTOP VIKTORA ORBANA

FOTO Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?

Peter Magyar je noćna mora Viktora Orbana koja se i ostvarila. Dugo je objavljivao je fotografije Orbana s ljetovanja u Hrvatskoj uz pitanje tko to sve plaća. A Orban se nije skrivao, pa su ga uslikali i čitatelji 24sata

