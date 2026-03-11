Hrvatska dobiva novi lanac trgovina: Nizozemski 'Action' otvara prvi dućan u Sesvetama

Nizozemski lanac trgovina, Action, u srijedu otvara prvu poslovnicu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop, a do kraja godine očekuje se otvorenje još najmanje tri poslovnice. Tvrtka je u Hrvatskoj registrirana sa sjedištem u Zagrebu i temeljnim kapitalom od dva milijuna eura, a imenovana direktorica za Hrvatsku i Sloveniju je Neda Vuk Salaba, piše Večernji list.

Trgovina ima velik broj proizvoda po niskim cijenama, a svakog tjedna u ponudu uvode oko 150 novih artikala. Action je poznat i kao 'ubojica cijena'. Riječ je o lancu s više od tri tisuće trgovina u trinaest europskih zemalja, poznatom po izrazito niskim cijenama neprehrambenih proizvoda. Asortiman Actiona obuhvaća više od šest tisuća različitih artikala, od kojih čak trećina košta manje od dva eura. Uz Sesvete, kao prve lokacije izabrali su Labin i Ivanec. Već su započeli sa zapošljavanjem voditelja, a u planu imaju otvarati trgovine unutar retail parkova.

S fokusom na proizvode za kućanstvo, dekoracije, uredski materijal, igračke, tekstil i kozmetiku po cijenama koje su često niže od konkurencije, pridružit će se trgovačkim lancima poput Tedija, Pepca i Kika.