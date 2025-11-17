Obavijesti

NAPAD U PACIFIKU

Troje mrtvih u napadu vojske SAD-a na brod s krijumčarima droge: 'Bio je na poznatoj ruti'

Piše HINA,
Troje mrtvih u napadu vojske SAD-a na brod s krijumčarima droge: 'Bio je na poznatoj ruti'
Riječ je o 21. napadu američke vojske na brodove za krijumčarenje droge od početka rujna. U napadima je, prema podacima Pentagona, ubijeno više od 80 ljudi

Sjedinjene Države izvele su još jedan napad na navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku, usmrtivši tri osobe na brodu, priopćio je Pentagon u nedjelju.

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod bio umiješan u ilegalno krijumčarenje narkotika, tranzitirao poznatom rutom za krijumčarenje narkotika i prevozio narkotike", objavilo je Južno zapovjedništvo SAD-a u objavi na društvenim mrežama.

U objavi se navodi kako se brod nalazio u međunarodnim vodama kada ga je pogodila Zajednička radna skupina Južno koplje, prenosi Reuters.

Riječ je o 21. napadu američke vojske na brodove za krijumčarenje droge od početka rujna. U napadima je, prema podacima Pentagona, ubijeno više od 80 ljudi.

Više zastupnika u američkom Kongresu, grupe za ljudska prava postavili su pitanja o zakonitosti napada. Trumpova administracija je izjavila kako imaju zakonske ovlasti za izvođenje napada.

