Obavijesti

News

Komentari 0
'NEPRINCIPIJELAN POTEZ'

Hrvatska i dio EU bojkotiraju otvorenje Bijenala zbog Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska i dio EU bojkotiraju otvorenje Bijenala zbog Rusije
Split: Otvorenje izložbe "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti" u obnovljenoj Galeriji Meštrović | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ministrica Nina Obuljen Koržinek pridružila se prosvjedu europskih zemalja koje smatraju da Rusiji nije mjesto na prestižnoj svjetskoj umjetničkoj manifestaciji dok traje rat u Ukrajini.

Povodom otvorenja 61. Međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi država članica EU koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na bijenalu i koje su odbile prisustvovati službenom otvorenju. U zajedničkoj izjavi, među ostalim je istaknuto kako se potvrđuje podrška umjetničkoj slobodi i slobodi izražavanja, no upozorava se da te slobode ne smiju biti instrumentalizirane za prikrivanje zločina ili za davanje legitimiteta agresiji.

ZBOG RATA U IRANU RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana
RUSIJA PROFITIRA Prihodi od nafte porasli u mjesec dana

"Agresor ne može biti nagrađen sudjelovanjem na najprestižnijim svjetskim kulturnim događajima, uključujući Venecijanski bijenale, dok nastavlja svoj brutalni rat i još uvijek nije nadoknadio štetu uzrokovanu svojim međunarodno nepravednim djelima",  istaknuto je u zajedničkoj izjavi ministara kulture koji su dali potporu ovoj inicijativi i odbili sudjelovati u ceremoniji službenog otvorenja.

"Venecijanski bijenale desetljećima svjedoči o snazi i moći umjetnosti da nadilazi granice i potvrđuje našu zajedničku humanost. Ta vizija je nespojiva s prisutnošću države koja sustavno uništava kulturu, baštinu i živote cijele nacije. Stojimo uz Ukrajinu i njezin narod, njezine umjetnike i njezinu budućnost", dodaje se u izjavi.

KREMLJ POJAČAO SIGURNOST Car, puč ili nasljednik. Ovo su tri scenarija za Putina: 'Paranoja raste, tjednima je u bunkerima'
Car, puč ili nasljednik. Ovo su tri scenarija za Putina: 'Paranoja raste, tjednima je u bunkerima'

Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je žaljenje što se zbog neprincipijelnog poteza uprave bijenala pažnja javnosti nepravedno skrenula s onoga što bi trebalo biti u središtu interesa, a to su umjetnici koji sudjeluju na jednoj od najvećih svjetskih smotri vizualnih i njihovim djelima.

Unatoč bojkotu službenog otvorenja, Hrvatska na Bijenalu sudjeluje s vlastitim paviljonom. Ministrica će u petak, 8. svibnja u 17 sati u venecijanskom sjedištu UNESCO-a Palači Zorzi (Salizada Zorzi, 4930 Venezia) otvoriti hrvatski paviljon s projektom prostorno specifične instalacije pod nazivom "Potaknuta strahom i ljepotom" (Compelled by Fright and Beauty) ugledne hrvatske umjetnice Dubravke Lošić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026