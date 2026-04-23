Hrvatska ide u razvoj nuklearne energije: U Sabor poslan konačni prijedlog zakona

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je da taj zakon predstavlja važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Republike Hrvatske, s jasnim ciljem osiguranja stabilne opskrbe energijom i postizanja klimatske neutralnosti, uzimajući u obzir očekivani rast potrošnje električne energije i ciljeve energetske tranzicije. "Akcijski plan definira aktivnosti koje uključuju analizu potreba za energijom, utjecaj primjene nuklearne energije na gospodarstvo, potencijalne lokacije, te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu programa financiranja", rekao je Šušnjar.

Ujedno je prihvaćen prijedlog pojedinih saborskih zastupnika te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno Program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade.

Smatramo da je ta odredba iznimno važna jer dodatno učvršćuje demokratski legitimitet te osigurava višu razinu transparentnosti u donošenju strateških odluka u području nuklearne energije, rekao je Šušnjar.

Dodao je kako će se programom utvrditi strateške odluke, upravljanje, kontrola, financiranje, utjecaj na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente razvoja nuklearne energije u civilne svrhe.

Istaknuo je i da se tim programom dodatno potiče razvoj obrazovnih programa, znanstvenih istraživanja i stručnog usavršavanja u području tehničkih i prirodnih znanosti od interesa za razvoj i primjenu nuklearnih tehnologija i nuklearne sigurnosti.

U dokumentima Vlade navodi se da nuklearne elektrane nove generacije imaju povećanu pogonsku fleksibilnost sa stajališta proizvodnje električne energije, te su u stanju koegzistirati s proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije.

Nuklearne elektrane u stanju su proizvoditi procesnu toplinu i toplinu za grijanje pa su time u stanju podržati provođenje dekarbonizacije u industriji i toplinarstvu. Kao vrsta dodatne pogonske fleksibilnosti nuklearne su elektrane u stanju proizvoditi vodik u većim količinama, na ekonomičan i efikasan način, kažu u Vladi.

"Hrvatska je i danas zemlja s nuklearkom iako tako ne doživljavamo Nuklearnu elektranu Krško, ali smo 50-postotni suvlasnici, a ona je 36 kilometara od dvorane u kojoj danas održavamo sjednicu Vlade", rekao je premijer Andrej Plenković.

Ukazao je na važnost šireg zamaha investicija u nuklearnu energiju, što je, kako je rekao, trend i na globalnoj razini.

Plenković očekuje široku potporu zastupnika u Hrvatskom Saboru za predloženi zakon, uključujući oporbene.