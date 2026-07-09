Hrvatska još traži 1725 nestalih iz Domovinskog rata: 'Znamo da arhivi postoje, ali Srbija šuti'

Srbija i dalje ne želi surađivati, pa Hrvatskoj na raspolaganju ostaje poglavlje 23 u postupku pregovora Srbije s EU-om, rekao je Nekić u saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Osnovni im je cilj omogućiti provođenje ostavinskog postupka i za osobe nestale ili smrtno stradale u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa bez obveze prethodnog proglašenja te osobe umrlom, istaknuo je državni tajnik Nekić.

Rekao je kako Hrvatska traga za još 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a unatrag deset godina, od 2016. do danas, na temelju prikupljenih saznanja, provedena su cjelovita terenska istraživanja na 443 lokacije, identificirani su posmrtni ostaci 343 osoba, dok su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 235 osoba.

HDZ-ovog Tomislava Zadru zanimalo je kakva je danas suradnja s Republikom Srbijom kada su u pitanju nestale osobe.

Nekić je odgovorio da suradnja gotovo da ne postoji.

“Mi smo doista uputili jako veliki broj pisama prema ovlaštenim tijelima Republike Srbije. Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor”, rekao je Nekić.

Martina Iljkić Vlašić (SDP) pitala je što se u tom smislu može dodatno učiniti, na što je državni tajnik odgovorio da Hrvatska uvijek može posegnuti za poglavljem 23 pretpristupnih pregovora Srbije s EU-om.

“To je jedan mehanizam koji nam stoji na raspolaganju i mi redovito pratimo to poglavlje zajedno s Ministarstvom vanjskih poslova. Taj nam je mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje”, poručio je Nekić.

Gabričević (HSU): Mislim da se Srbija ruga s Hrvatskom

Zastupnik HSU-a Veselko Gabričević misli da se Srbija ruga s Hrvatskom.

“Sjetimo se kako je predsjednik Vučić dolazio i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo s nama. Postoje li bilo kakve naznake da se dođe do tih podataka i arhiva koje se nalaze u Beogradu”, pitao je?

Državni tajnik odgovorio je da Hrvatska sasvim pouzdano zna da arhivska građa postoji, tko je radio asanaciju terena i koji su to ljudi.

“Znamo sve podatke osim podataka kamo su premjestili posmrtne ostatke osoba koje su premještali iz grobnica u kojima su bili primarno pokopani. Mi uporno inzistiramo, svakodnevno šaljemo zahtjeve, podsjećamo, do sada nismo dobili nikakve kvalitetne podatke”, rekao je Nekić.

Predrag Mišić (DP) misli da bi sa Srbijom trebalo prekinuti sve diplomatske odnose, dok je njegov stranački kolega Stipo Mlinarić uvjerenja da je pitanje nestalih najveći poraz hrvatske države.

“Mislim da Hrvatska od 1995., od Oluje pa do 2005., u tih 10 godina nije poduzela ono što je trebala poduzeti, pogotovo represivni aparat i da kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad je bilo puno ljudi na okupiranim područjima da je trebala puno više napraviti”, kazao je.

Nikolu Mažara (HDZ) zanimalo je što Vukovarci mogu očekivati u narednom razdoblju, na što mu je Nekić odgovorio da se neće odustati dok se ne pronađe zadnja nestala osoba.