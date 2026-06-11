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VLADA POTVRDILA

Hrvatska lani izvezla vojnu robu vrijednu 168,5 milijuna eura

Piše HINA,
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Hrvatska lani izvezla vojnu robu vrijednu 168,5 milijuna eura
Zagreb: Dolazak ministara i premijera na 175. sjednicu Vlade Republike Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vlada je objavila podatke o izvozu i uvozu robe vojne namjene. Vrijednost izvoza premašila je 168 milijuna eura, dok je uvoz vojne opreme iznosio gotovo 26 milijuna eura.

Lani je hrvatska izvezla 168,5 milijuna eura robe vojne namjene te 14,1 milijun eura nevojnih ubojitih sredstava, dok je uvoz robe vojne namjene iznosio 25,9 milijuna eura, a uvoz nevojnih ubojitih sredstava 12,5 milijuna eura, istaknuto je u četvrtak na sjednici vlade.  Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je na sjednici vlade godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2025. godinu, koje sadrži informacije o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene, kao i financijske pokazatelje u realizaciji dozvola. "U 2025. godini Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene održalo je 36 sjednica i obradilo 1.504 zahtjeva za izdavanje dozvola. Za šest zahtjeva postupak je obustavljen ili su zahtjevi odbijeni ili odbačeni. Povjerenstvo je dalo suglasnost za ukupno 1.498 dozvola. Ukupna realizacija po izdanim dozvolama u 2025. godini iznosila je 168,5 milijuna eura za izvoz robe vojne namjene te 14,1 milijun eura za nevojna ubojita sredstva", istaknuo je Šušnjar.

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S druge strane, ukupna realizacija po izdanim dozvolama za uvoz robe vojne namjene iznosila 25,9 milijuna eura, dok je uvoz nevojnih ubojitih sredstava iznosio 12,5 milijuna eura.  

U dokumentima Vlade stoji kako godišnje izvješće objedinjuje radnje i obveze nadležnih tijela Republike Hrvatske u protekloj godini s ciljem kontinuiranog uspostavljanja kvalitetnijeg sustava kontrole izvoza, uvoza i prijenosa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.

Povjerenstvo je, dakle, dalo suglasnost za izdavanje ukupno 1.498 dozvola, od čega 1.259 pojedinačnih dozvola za izvoz, uvoz ili prijenos, 50 globalnih dozvola i 183 dozvola za privremeni izvoz, uvoz ili prijenos te šest dozvola za pružanje usluga.

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U spomenuti iznos realizacije po izdanim dozvolama za izvoz, odnosno prijenos robe vojne namjene u 2025. godini uključena je realizacija po izdanim dozvolama u 2024. godini u iznosu od 50,7 milijuna eura. 

Također, u ukupnoj realizaciji po izdanim dozvolama za izvoz ili prijenos nevojnih ubojnih sredstava u 2025. godini od 14,1 milijun eura uključena je realizacija po izdanim dozvolama u 2024. godini u iznosu od tri milijuna eura. 

Nadalje, vezano uz ukupnu realizaciju po izdanim dozvolama za uvoz ili prijenos robe vojne namjene u 2025. godini u spomenutom iznosu od 25,9 milijuna eura uključena je i realizacija po izdanim dozvolama u 2024. godini u iznosu od 8,4 milijuna eura. 

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Ukupna realizacija po izdanim dozvolama za uvoz, odnosno prijenos nevojnih ubojnih sredstava u 2025. godini iznosi 12,5 milijuna eura, u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama u 2024. godini u iznosu od 6,8 milijuna eura.

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