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Mrak Taritaš: Vlada ne priznaje probleme reproduktivnih prava žena i manjak ginekologa...

Piše HINA,
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Mrak Taritaš: Vlada ne priznaje probleme reproduktivnih prava žena i manjak ginekologa...
Zagreb: Anka Mrak Taritaš i Marta Ana Cesar o interpelaciji o reproduktivnim pravima žena | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednica GLAS-a optužila je Vladu da ne priznaje probleme u ostvarivanju reproduktivnih prava žena te zatražila hitnu saborsku raspravu o interpelaciji koju je oporba uputila u proceduru.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš upozorila je u četvrtak kako Vlada ne priznaje da postoje problemi u ostvarivanju ženskih reproduktivnih prava i smatra da pravo na MPO ne trebaju imati sve žene te je pozvala predsjednika Sabora da što prije na dnevni red uvrsti raspravu o interpelaciji. „Vlada je, posve očekivano, odbila našu interpelaciju o reproduktivnim pravima žena. Već godinama upozoravamo na brojne izazove u području ženskih prava i zdravstvene zaštite, a problemi, ne da se ne rješavaju, nego se sustavno ignoriraju. Stoga smo u proceduru uputili interpelaciju o radu Vlade u području ženskih reproduktivnih prava - o pravu na primarnu ginekološku zaštitu, pravu na prekid trudnoće i dostupnosti MPO postupka”, kazala je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru.

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Vlada, ističe, u mišljenju na interpelaciju ne priznaje da postoje problemi u ostvarivanju ženskih reproduktivnih prava i smatra da pravo na medicinski pomognutu oplodnju ne trebaju imati sve žene zato što je to 'liječenje bolesti', a ne pravo.

Dodala je da za Vladu priziv savjesti ne predstavlja nikakav problem za ostvarivanje prava na prekid trudnoće iako postoje bolnice u kojima se svi liječnici pozivaju na savjest, a činjenica da 250 tisuća žena nema ginekologa, ne znači da se krše njihova reproduktivna prava. Podsjetila je i da je Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji jedan od najrestriktivnijih u EU te da žene u istospolnim zajednicama nemaju pravo na MPO, a u praksi ni samice.

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Ministarstvo objavljuje samo zbirne podatke

Mrak Taritaš naglašava da su sve klinike po zakonu dužne objavljivati podatke o uspješnosti postupaka, no, Ministarstvo je prestalo te podatke objavljivati, unatoč sudskoj presudi Visokog upravnog suda iz 2020. godine i objavljuje samo zbirne podatke. Prema mišljenju Vlade, napominje, ne planiraju to mijenjati i kršit će prava pacijenata na informiranje i dalje. 

„Kada je u pitanju ograničavanje prava na prekid trudnoće, prema novinarskim istraživanjima, krajem 2025. godine od 354 specijalista ginekologije, 175 je koristilo priziv savjesti, u nekim bolnicama svi ginekolozi koriste priziv savjesti, a u samo pet bolnica nijedan. Ministrica je u odgovoru na moje zastupničko pitanje više puta odbila dati podatke po bolnicama i po skupinama djelatnika iz kojih bi bilo jasno je li prekid trudnoće dostupan. I u mišljenju je Vlada izbjegla dati jasne podatke, ali ni u ovom slučaju ne smatra da se krše zakonska prava žena”, ustvrdila je. 

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Ustvrdila je da danas u Hrvatskoj 250 tisuća žena nema izabranog ginekologa, nedostaje 107 ginekologa, a neki timovi imaju upisano više od 9.000 žena, što znači 15 minuta po pregledu umjesto propisanih 40 i to je, dodaje, jedino što je Vlada priznala u mišljenju, ali ne smatra da se time krše prava žena. 

Kazala je da je, kada je riječ o prekidu trudnoće, ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla da ima 29 ustanova koje imaju ovlaštenja za prekid trudnoće, međutim, imamo ustanova koje uopće to ne rade i nemaju nijednog zaposlenog ginekologa koji to radi.

„Od 367 ginekologa 197 je u prizivu savjesti, odnosno, 54 posto, a u prizivu savjesti je i 52 od 407 anesteziologa. Vlada priznaje da treba biti 336 timova za primarnu ginekološku zaštitu, ali ima ugovoreno svega 278 timova”, upozorila je.

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Navodi i da joj je Vlada odgovorila da od 2025. do 2029. godine predviđa 3.714 specijalizacija, od čega 200 specijalizacija za ginekologe, da se planira uređenje domova zdravlja i nova infrastruktura, no, upozorava, da nijednom riječju ne govori koliko je sada ginekologa na specijalizaciji nego samo kažu da su svjesni problema.

Predsjednika Sabora Mrak Taritaš pozvala je da se izjasni u kojem roku planira interpelaciju uvrstiti u raspored rasprava jer, iako Poslovnik Sabora ne propisuje rok, članak 149. jasno navodi da, nakon što se interpelacija uvrsti na dnevni red, Sabor provodi raspravu. 

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