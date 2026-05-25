Obavijesti

News

Komentari 1
HZJZ UPOZORAVA

Hrvatska među najgorima u EU: Gotovo 40% odraslih su pušači

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska među najgorima u EU: Gotovo 40% odraslih su pušači
Očekuje se drastično poskupljenje duhanskih proizvoda (arhiva) | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Hrvatskoj je visoka stopa pušenja, posebno među mladima od 25 do 34 godine, a industrija se optužuje da ciljano privlači djecu i mlade nikotinskim proizvodima

Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, cigarete puši 37,9 posto odraslih i 38,1 posto mlađih odraslih, izvijestio je HZJZ povodom Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja pod sloganom "Razotkrivanje privlačnosti – suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu". Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5 posto. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)  navode da se temom ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska i nikotinska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima.

KONTROLNI PREGLEDI Novi nacionalni probir za rak pluća: Evo tko se treba javiti liječniku i što očekivati
Novi nacionalni probir za rak pluća: Evo tko se treba javiti liječniku i što očekivati

Ističu i važnost zagovaranja snažnijih regulatornih mjera u cilju zaštite od izloženosti nikotinskim proizvodima, posebno ograničavanjem marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama.

Svjetski dan nepušenja obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem podizanja svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. 

ISTRAŽIVANJE POKAZALO Hrvati se ne odriču cigareta, broj pušača čak je i porastao
Hrvati se ne odriču cigareta, broj pušača čak je i porastao

Aktualni trendovi, izazovi i programi vezani za pušenje bit će predstavljeni 26. svibnja na Okruglom stolu HZJZ-a.

O programima koji se u ovom području provode govorit će predstavnici Ministarstva zdravstva, HZJZ-a,  Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'
NAŠLI GA MRTVOG

UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka.  Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt...
Ovo je bivši MMA borac koji je skakao s dvije noge na Sirijca! Osumnjičen za pokušaj ubojstva
STRAVA

Ovo je bivši MMA borac koji je skakao s dvije noge na Sirijca! Osumnjičen za pokušaj ubojstva

Kako smo doznali, 19-godišnji S.A. nedavno je izašao iz vojske. Bivši treneri zgroženi su nakon što su doznali za ovo. Majka ih je nedavno molila za pomoć jer nije mogla izaći s njim na kraj
DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...
DIVLJACI IZ RIJEKE

DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...

Bivše MMA borce Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) terete za pokušaj ubojstva. Uhitili i djevojke koje su snimale. Odvjetnik: ‘To su teška kaznena djela’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026