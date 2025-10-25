Hrvatska rekorder u rastu cijena pizze u EU! Pitali smo vlasnike zašto: 'Pa i mi idemo u Italiju'

Hrvatska je posljednjih godinu dana zabilježila najveći rast cijena pizze među pojedinim europskim državama. To su podaci Eurostata prema kojima od kolovoza prošle godine pa do istog razdoblja ove godine Hrvatska bilježi rast pizze za 7,2 posto. Odmah iza Hrvatske je Latvija sa porastom od 6,6 posto, a slijede Grčka, Rumunjska i Mađarska s povećanjima između 5 i 5,3 posto.

To se opravdava rastom cijena sastojaka poput brašna, sira, mesa, povrća, energenata što izravno utječe na rast cijena. A s druge pak strane Luksemburg, Danska te Irska bilježe pad cijena te gastronomske delicije i to između -1,8 do -2,9 posto.

U pulskoj renomiranoj pizzeriji "In Forno" vlasnik kaže da nisu dizali cijene pizze odavno, možda tek poneku vrstu za par centi. A tvrdi da zasad niti neće. Vlasnik Moreno Marini ima svoje razloge za to. A jedan od njih je i taj što kvalitetne sastojke nabavlja "preko", u Italiji, jer su jeftiniji.

- Koristimo za naše pizze samo najbolje, pa tako i brašno 00 koje je puno bolje, laganije za jesti, ne pada teško, a na pizzi je obavezno kvalitetna mozzarella ili mozzarella di buffala što su ljudi prepoznali. Htio sam bolju kvalitetu i korektniju cijenu za svoje goste. Moram priznati da nabavljam oko 60 posto proizvoda iz Italije jer je tamo jeftinije između 25 pa sve do 40 posto. Sam idem u nabavku. Tako se borim protiv cijena. Čak su neki trgovački lanci u Italiji, a koje imamo i kod nas, jeftiniji cjenovno od naših. I naravno da idem onda u Italiju. Nabavljam u Italiji šalšu od 3900 grama koja tamo košta 6,70 eura, a ista je kod nas u Hrvatskoj oko 12 eura -iskreno je kazao vlasnik Moreno koji ima čak 23 prijavljene, zaposlene osobe.

Pula: Pizzeria Inforno | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Neke proizvode nabavlja i u Hrvatskoj, ali je njihovo porijeklo Italija. Na pitanje zašto su kod nas neke pizzerije podigle cijene, smatra da je problem možda u djelatnicima.

- Svi traže dobru plaću, a ako netko ima ljude "izvana" tom se čovjeku treba platiti smještaj, pa i na taj način vlasnik pizzerije mora opravdati svoje troškove. I ja imam, među ostalim radnike iz Banja Luke, Leskovca... Ali mi nitko nije tražio smještaj. Čuli su da plaćam korektno i na vrijeme i da kod mene imaju svaki dan besplatan ručak, pa sam očito blagoslovljen - kazao je. Ta pizzerija nudi tri veličine pizze i u prosjeku dnevno peku oko 250 pizza, a sponzor je i NK Istri čiji nogometaši redovito dolaze na dobru pizzu. Cijene su od 7,90 do 11,90 eura za srednju pizzu, ovisno o vrsti.

- Imam stalne klijente koji dolaze, surađujem s nekim tvrtkama i sretan sam. Ako nabavne cijene ne budu rasle ja ću se držati ovih cijena - rekao je na kraju.