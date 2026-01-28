Obavijesti

ODBIJENICA TRUMPU

Plenković: Hrvatska se neće pridružiti Trumpovom Odboru za mir! Imamo niz razloga...

Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati, kazao je Plenković...

Hrvatska je nakon analize odlučiča da neće prihvatiti poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da pristupi inicijativi Odbora za mir, kazao je premijer Andrej Plenković.

Potvrdio je kako se tijekom poslijepodneva čuo i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- S obzirom da je Milanović prošlog tjedna nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir i povelje. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati - kazao je Plenković na N1.

Dodao je da ga je zvao nakon što su jučer donijeli stav i odluke i da nema nikakvih pokrivanja te da mu ne treba nikakav asistent.

