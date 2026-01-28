Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RUNDA PRIJETNJI

Trump prijeti Iranu još jačim napadom. Traži da se vrate za pregovarači stol: Vrijeme istječe

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Trump prijeti Iranu još jačim napadom. Traži da se vrate za pregovarači stol: Vrijeme istječe
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

"Nadam se da će Iran brzo 'sjesti za stol' i ispregovarati pošten i pravedan dogovor - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - onaj koji je dobar za sve uključene", poručio je Trump...

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u srijedu Iran da sjedne za pregovarački stol i postigne dogovor o nuklearnom oružju, zaprijetivši da će u suprotnom sljedeći američki napad biti puno gori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Američki politolog o Trumpu i kaosu u SAD-u: 'Narcis koji baš i ne zna politiku na čelu države' 01:17
Američki politolog o Trumpu i kaosu u SAD-u: 'Narcis koji baš i ne zna politiku na čelu države' | Video: 24sata/reuters/pixsell

"Nadam se da će Iran brzo 'sjesti za stol' i ispregovarati pošten i pravedan dogovor - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - onaj koji je dobar za sve uključene. Vrijeme istječe, to je zaista ključno!" napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

FOTOGRAFIJA S ALJASKE Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući
Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući

Predsjednik SAD-a, republikanac, koji se povukao iz višenacionalnog nuklearnog sporazuma s Teheranom iz 2015. tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući, napomenuo je da je nakon njegova posljednjeg upozorenja Iranu u lipnju uslijedio napad.

"Sljedeći napad bit će puno gori! Nemojte dopustiti da se to ponovi", napisao je Trump. Također je rekao da se prema Iranu približava još jedna "armada".

OGLASILA SE BIJELA KUĆA Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'
Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da posljednjih dana nije bio u kontaktu s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom niti je tražio pregovore, izvijestili su ranije u srijedu državni mediji.

ogorčeni politikom Trump pod kritikama UN-a: 'Djeca migranti ostaju bez pravne pomoći, krši prava...'
Trump pod kritikama UN-a: 'Djeca migranti ostaju bez pravne pomoći, krši prava...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'
'STANDARDNA PROCEDURA'

Amerikanka otela svoju djecu i došla u Hrvatsku. Policija: 'Otac mora dostaviti dokumentaciju'

Dodaju kako Ministarstvo unutarnjih poslova kanalima međunarodne policijske suradnje razmjenjuje informacije kako bi se postupak ubrzao
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026