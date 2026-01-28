Trump prijeti Iranu još jačim napadom. Traži da se vrate za pregovarači stol: Vrijeme istječe

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u srijedu Iran da sjedne za pregovarački stol i postigne dogovor o nuklearnom oružju, zaprijetivši da će u suprotnom sljedeći američki napad biti puno gori.

Pokretanje videa... 01:17 Američki politolog o Trumpu i kaosu u SAD-u: 'Narcis koji baš i ne zna politiku na čelu države' | Video: 24sata/reuters/pixsell

"Nadam se da će Iran brzo 'sjesti za stol' i ispregovarati pošten i pravedan dogovor - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA - onaj koji je dobar za sve uključene. Vrijeme istječe, to je zaista ključno!" napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Predsjednik SAD-a, republikanac, koji se povukao iz višenacionalnog nuklearnog sporazuma s Teheranom iz 2015. tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući, napomenuo je da je nakon njegova posljednjeg upozorenja Iranu u lipnju uslijedio napad.

"Sljedeći napad bit će puno gori! Nemojte dopustiti da se to ponovi", napisao je Trump. Također je rekao da se prema Iranu približava još jedna "armada".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da posljednjih dana nije bio u kontaktu s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom niti je tražio pregovore, izvijestili su ranije u srijedu državni mediji.