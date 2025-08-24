Obavijesti

News

Komentari 0
REUTERS NIJE MOGAO POTVRDITI

Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti

Piše HINA, hina,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti
Foto: Stringer

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Donjeckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da su ruske snage zauzele novo naselje u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj oblasti, a ukrajinski glavni zapovjednik rekao je da su ukrajinske snage drugdje napredovale, oslobodivši tri sela u istočnoj Donjeckoj oblasti.

Reuters nije mogao potvrditi ta izvješća iz neovisnih izvora.

'RAZMJENE SE NASTAVLJAJU' Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika
Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u nedjelju da je zauzelo Filiju, selo u Dnjipropetrovskoj oblasti, jednoj od četiriju regija koje je Rusija ilegalno anektirala sedam mjeseci nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu. Ukrajina to nije potvrdila.

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Donjeckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti.

Dan neovisnosti Ukrajine Kanadski premijer Carney u Kijevu: 'Pojačavamo potporu!'
Kanadski premijer Carney u Kijevu: 'Pojačavamo potporu!'

Ukrajinski glavni zapovjednik Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ukrajinske snage oslobodile sela Mihailivku, Zeleni Hai i Volodimirivku. Zeleni Hai, čije je oslobođenje ukrajinska vojska objavila u subotu, nalazi se pored Dnjipropetrovske oblasti, a druga dva sela u blizini grada Pokrovska, fokusa višemjesečnih teških borbi.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku
VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku

Sirski je opisao da su uvjeti kod Pokrovska, jednog od ruskih vojnih prioriteta u tom području, "zaista teški".

"Neprijatelj koncentrira svoje glavne napore u tom sektoru. Ali mi moramo držati liniju." Ukrajinska vojno-obavještajna služba HUR objavila je da je izvela zajedničku operaciju s vojnom postrojbom kako bi oslobodili još jedno selo, Novomihailivku, južno od Pokrovska.

U Harkivskoj oblasti na sjeveroistoku zemlje, u ruskom topničkom napadu poginula je žena u gradu Kupjansku, a dvoje stanovnika je ozlijeđeno.

VIDEO: UPUTIO PORUKU Zelenski čestitao Ukrajincima Dan neovisnosti: Gradimo dovoljno snažnu i moćnu zemlju
Zelenski čestitao Ukrajincima Dan neovisnosti: Gradimo dovoljno snažnu i moćnu zemlju

Kupjansk su ruske snage zauzele u prvim tjednima rata, a Ukrajinci su ga oslobodili kasnije te godine, ali je zadnjih mjeseci ponovno meta žestokih ruskih napada. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Nakon više od tri godine pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku
OTELE GA RUSKE SNAGE

VIDEO Nakon više od tri godine pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku

Njegova sudbina bila je potpuno nepoznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu
Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika
'RAZMJENE SE NASTAVLJAJU'

Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

Zelenskij je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na ulozi u razmjeni
VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku

Ministarstvo obrane je priopćilo da je vojska tijekom noći uništila 95 ukrajinskih dronova u 13 područja, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025