'Hrvatska vlada još ne ulaže dovoljno u solarnu energiju'

Hrvatska vlada ne ulaže dovoljno u iskorištavanje Sunčeve energije, tvrde supredsjednici kluba zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu Bas Eickhout i Terry Reintke i naglašavaju da će prijelaz na obnovljive izvore energije prevenirati buduće energetske krize i prekinuti energetsku ovisnost EU koja je ponovno došla do izražaja ratom u Iranu.

- Jasno je da je kriza uzrokovana našom ovisnošću o fosilnim gorivima - rekao je nizozemski eurozastupnik Bas Eickhout u intervjuu Hini.

- Jedino rješenje da ne idemo iz jedne energetske krize u drugu je da EU i njezine članice ulože u obnovljive izvore energije i prekinu ovisnost o drugim zemljama, bilo da je riječ o Rusiji, Sjedinjenim Državama ili bliskoistočnim zemljama - dodao je.

Eickhout tvrdi da ubrzanje tranzicije na obnovljive izvore znači oslanjanje na vlastite snage i manju ovisnost o cjenovnim šokovima.

- To je puno pristupačnije i puno stabilnije. To je doista smjer kojim treba ići, ali također je jasno da u ovom trenutku još nismo tamo, a to je i zato što vlade poput hrvatske nisu učinile dovoljno po pitanju obnovljivih izvora - govori Eickhout.

- Cijena koju sada plaćamo posljedica naše ovisnosti o fosilnim gorivima, ali je očito dodatno pogoršana zbog Donalda Trumpa koji je potpuno nestabilan i nekontroliran faktor - dodaje njemačka eurozastupnica Terry Reintke.

- Ne znamo kada će Donald Trump započeti sljedeći rat, a onda ćemo ponovno pasti u energetsku krizu - dodala je Reintke Hini.

Kao rješenje predlaže uvođenje poreza na ekstra profit, na način da energetske kompanije plaćaju porez u situacijama vrtoglavog rasta cijena energenata, a potom da se s tim novcima olakša građanima s rastućim životnim troškovima.

Hrvatska bi mogla stimulirati električne automobile

Među odgovorima Europske komisije na energetsku krizu potaknutu ratom SAD-a i Izraela protiv Irana je uvođenje jeftinijeg biogoriva E20, koji sadrži 20 posto bioetanola, na benzinske postaje diljem Unije, za što će biti potrebna izmjena Direktive o kakvoći goriva.

Eickhout ne misli da će miješanje biogoriva s fosilnim gorivima učiniti razliku i imati značajan učinak. Eurozastupnik smatra da bi Hrvatskoj umjesto dostupnog goriva E20 više koristilo da vlada potiče kupnju i stvara uvjete za korištenje električnih automobila.

- Mislim da bi hrvatska mogla stimulirati električne automobile jer tada ne ovisite o točenju goriva, tada ovisite o električnom punjenju. I tu biste naravno rekli to je previše skupo, a u Ujedinjenom Kraljevstvu električni automobili sada su jeftiniji od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem. Dakle, to je već pristupačno, ali vlada mora ulagati - rekao je Eickhout.

Dodao je da je "zapanjen koliko malo solarne energije Hrvatska proizvodi".

- A na kraju krajeva, to je najjeftiniji način dolaska do vaše energije. A tu postoji svojevrsni, gotovo ideološki otpor prema tome. To meni nema nikakvog smisla - rekao je Eickhout.

S više od 2500 sunčanih sati godišnje, Hrvatska je u samom vrhu Europske unije po sunčanim danima. Iako broj solarnih elektrana raste još nije iskorišten puni potencijal Hrvatske u proizvodnji solarne energije.

Prema Strategiji energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050., Hrvatska ima potencijal za 8 GW solara. Hrvatska je tek na otprilike 15 posto iskorištenosti svog potencijala, pokazuju podaci Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).

Nema energetske neovisnosti s nuklearnom energijom

Bruxelles je nedavno vratio fokus na nuklearnu energiju, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je europsku strategiju za male modularne reaktore (SMR).

Prema Komisijinom planu, mali modularni reaktori mogli bi se početi upotrebljavati već od idućeg desetljeća.

Premijer Andrej Plenković rekao je prošlog mjeseca da bi SMR mogli biti "važan dio mozaika hrvatske energetske opskrbe i neovisnosti", ali i naglasio da bi za to bio potreban "široki politički i društveni konsenzus".

Eickhout kaže da treba imati na umu da su mali modularni reaktori tek "potencijalna tehnologija za budućnost", a obnovljivi izvori energije "najjeftinije dostupno rješenje".

- Već smo predugo odugovlačili s energetskim rješenjima. I svakako moram reći da je Plenković superspor po pitanju energetskih rješenja - rekao je.

- A najjeftinije dostupno rješenje za postizanje neovisnosti su obnovljivi izvori energije. Jer budimo iskreni, i za male modularne reaktore trebate uranij. Na taj način zadržavate ovisnost. Dakle, potrebno je ulagati sada. A nuklearna energija nikada nije bila brza i nikada nije bila jeftina - rekao je Eickhout.

Provedba Europskog zelenog plana

Eurozastupnici su istaknuli da je rat u Iranu pokazao da je nužno nastaviti s provedbom Europskog zelenog plana.

- Mi moramo nastaviti s tim. Sada odgađati taj proces pa onda ponovno postati potpuno ovisni o autokracijama poput Rusije ili drugih, bit će ogroman problem ne samo iz perspektive sigurnosti, već i za našu gospodarsku budućnost. Da, radi se o klimi, radi se o spašavanju planeta, ali prvenstveno se radi o sigurnosnoj situaciji u kojoj se nalazimo u Europi i o interesu naših građana - rekla je Reintke.

Eickhout je rekao da je i Europska pučka stranka mijenja svoj stav u pogledu Europskog zelenog plana jer sada vidi nastali problem izazvan ratom u Iranu.

- Sada EPP žali što smo usporavali i govori da je domaća energija najvažnija. Ovo cik-cak vrludanje EPP-a nam nimalo ne pomaže, a ne pomaže ni Hrvatima - rekao je Eickhout, dodavši da se i sama Komisija sada poziva na elemente iz Europskog zelenog plana.

- Tako da u osnovi sada ako poslušate novu komunikaciju Europske komisije, oni odjednom govore da moramo diversificirati našu energiju i imati više domaće energije. Hej, to je točno ono što smo radili s Europskim zelenim planom. To je točno ono što smo započeli 2019. godine - rekao je nizozemski eurozastupnik.

Suprostavljanje Trumpu

Viktor Orban izgubio je na nedavnim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, a zelena eurozastupnica smatra da to "mijenja pravila igre ne samo u Mađarskoj i Europi, već i među krajnje desnim pokretima diljem svijeta".

To pokazuje da ni američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojega čekaju izbori na polovici mandata u studenome, ne treba smatrati nepobjedivim, kazala je.

- Očito je da se moramo suprotstaviti SAD-u i vrlo jasno reći da je ono što Trump radi opasno za Europljane, ali i za cijeli svijet - rekla je Reintke, dodajući da dugoročno Europska unija treba njegovati partnerstvo sa SAD-om, ali će to biti moguće kad u Bijeloj kući "zapuše neki drugi vjetar".

Na pitanje gdje bi EU trebala jačati svoju prisutnost i utjecaj, Reintke je odgovorila da EU "treba imati snažna partnerstva sa zemljama globalnog juga, Južnom Amerikom, Afrikom, Azijom, ali se ta partnerstva se moraju graditi na ravnopravnoj razini".

Supredsjednici Zelenih/Europskog slobodnog saveza Reintke i Eickhout boravili su u četvrtak i petak u Zagrebu na strateškom sastanku eurozastupnika Zelenih u Europskom parlamentu te domaćina, zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i gradonačelnika Budimpešte Gergelyja Karácsonyja.