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HDZ BIH I HDZ 1990

Hrvatski politički predstavnici u BiH traže kraj OHR-a: 'Vrijeme je za domaću odgovornost...'

Piše HINA,
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Hrvatski politički predstavnici u BiH traže kraj OHR-a: 'Vrijeme je za domaću odgovornost...'
Zagreb: Dragan Čović sastao se s vodstvom Hrvatskog generalskog zbora | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

HDZ BiH i HDZ 1990 poručuju da supervizija međunarodne zajednice više ne donosi stabilnost te pozivaju na ukidanje bonskih ovlasti i jačanje unutarnjeg političkog dogovora.

Najveće hrvatske političke stranke u BiH jedinstvene su da je došlo vrijeme za okončanje rada Ureda visokog predstavnika (OHR) i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja američke i administracije EU o nastavku supervizije. Iz HDZ-a BiH istaknuli su kako trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Smatraju da upravljanje OHR-om ne smije trajati desetljećima. Protiv su primjene širokih bonskih ovlasti koje su po istim navodima bile glavni izvor nestabilnosti. "Ova prekretnica je iznimno važna, nadam se, osvješćujuća poruka i svima nama u BiH. Daleko važnije od toga tko dolazi kao novi visoki predstavnik jest da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke. U tom procesu neizmjerno je važna potpora i ohrabrenje SAD-a, ali i razumijevanje EU-a”, rekla je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović koja je i kandidatkinja te stranke na izborima za Predsjedništvo BiH. 

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 Sličan ton zastupa i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović. On je istaknuo kako nema alternative da domaći političari preuzmu odgovornost i ubrzaju EU put. 

"Potrebno je u potpunosti intenzivirati ispunjavanje uvjeta na EU putu i na taj način završiti priču s OHR-om i visokim predstavnikom. Budućnost BiH mora se graditi kroz unutarnji dogovor predstavnika konstitutivnih naroda”, istaknuo je čelnik te stranke. 

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Nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira u Sarajevu američko veleposlanstvo u Sarajevu je okrivilo EU da nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.

Bošnjačka strana, predvođena Denisom Bećirovićem, zalaže se za ostanak bonskih ovlasti i pozicionira se bliže stajalištu EU, dok srpska strana, predvođena Miloradom Dodikom, zauzima stav bliži američkoj viziji tranzicije OHR-a. 

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