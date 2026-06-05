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SLABI POLOŽAJ HRVATA

Plenković: BiH će dobiti visokog predstavnika, ključno je da ne koristi previše bonske ovlasti

Piše HINA,
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Plenković: BiH će dobiti visokog predstavnika, ključno je da ne koristi previše bonske ovlasti
Foto: Ognen Teofilovski

Hrvatski premijer poručio je u Tivtu da je važno očuvati ravnotežu iz Daytonskog sporazuma te upozorio da bi pretjerano korištenje bonskih ovlasti dodatno oslabilo položaj Hrvata u BiH.

Sasvim je izvjesno da će BiH dobiti novog visokog predstavnika, a ključno je da on ne koristi pretjerano bonske ovlasti, rekao je u petak premijer Andrej Plenković.  Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) na dvodnevnom zasjedanju, okončanom u četvrtak u Sarajevu, nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Christiana Schmidta na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Daytonskog sporazuma. Plenković je u petak u Tivtu rekao da je „sasvim izvjesno” da će biti Schmidtovog nasljednika te da je, iako se konačno ime treba pričekati, ključno da on ne koristi bonske ovlasti na „pretjeran” način. 

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To bi dovelo do neravnoteže s onim što je izvorno dogovoreno u BiH Daytonskim sporazumom, a što je već problem dvadesetak godina te je oslabilo položaj Hrvata u BiH, nastavio je premijer, dodajući da je „otvoreno pitanje” koliko će trajati ured visokog predstavnika. 

Nakon sastanka održanog iza čvrsto zatvorenih vrata veleposlanstvo SAD u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X kojom je potvrdilo kako je favorit SAD-a za tu poziciju bio karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Američka strana optužila je europske zemlje da su blokirale njegovo imenovanje.

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Prema dostupnim informacijama, utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije imaju rezerve prema Zanardi Landiju upravo zbog inzistiranja SAD-a na njegovu imenovanju.

Umjesto njega Francuska je predložila svog izaslanika za zapadni Balkan Rene Troccaza.

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Schmidt j nakon sjednice PIC-a rekao kako očekuje da njegov nasljednik ipak bude uskoro izabran, naznačivši da bi se to moglo dogoditi do kraja lipnja.

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