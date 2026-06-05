Plenković: BiH će dobiti visokog predstavnika, ključno je da ne koristi previše bonske ovlasti

Sasvim je izvjesno da će BiH dobiti novog visokog predstavnika, a ključno je da on ne koristi pretjerano bonske ovlasti, rekao je u petak premijer Andrej Plenković. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) na dvodnevnom zasjedanju, okončanom u četvrtak u Sarajevu, nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Christiana Schmidta na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Daytonskog sporazuma. Plenković je u petak u Tivtu rekao da je „sasvim izvjesno” da će biti Schmidtovog nasljednika te da je, iako se konačno ime treba pričekati, ključno da on ne koristi bonske ovlasti na „pretjeran” način.

To bi dovelo do neravnoteže s onim što je izvorno dogovoreno u BiH Daytonskim sporazumom, a što je već problem dvadesetak godina te je oslabilo položaj Hrvata u BiH, nastavio je premijer, dodajući da je „otvoreno pitanje” koliko će trajati ured visokog predstavnika.

Nakon sastanka održanog iza čvrsto zatvorenih vrata veleposlanstvo SAD u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X kojom je potvrdilo kako je favorit SAD-a za tu poziciju bio karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Američka strana optužila je europske zemlje da su blokirale njegovo imenovanje.

Prema dostupnim informacijama, utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije imaju rezerve prema Zanardi Landiju upravo zbog inzistiranja SAD-a na njegovu imenovanju.

Umjesto njega Francuska je predložila svog izaslanika za zapadni Balkan Rene Troccaza.

Schmidt j nakon sjednice PIC-a rekao kako očekuje da njegov nasljednik ipak bude uskoro izabran, naznačivši da bi se to moglo dogoditi do kraja lipnja.