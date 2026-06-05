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SUKOB SAD-A I UNIJE

EU traži hitan dogovor o novom visokom predstavniku za BiH

Piše HINA,
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EU traži hitan dogovor o novom visokom predstavniku za BiH
Foto: Stevo Vasiljevic

Europske države poručile su da nastavljaju intenzivne konzultacije o izboru novog visokog predstavnika za BiH, dok se SAD i europske sile i dalje razilaze oko kandidata i buduće uloge OHR-a.

Države-članice Europske unije žele dogovor s partnerima u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) o imenovanju novog visokog predstavnika i nastavit će na tome raditi, poruka je koju su u petak poslali iz sjedišta delegacije EU u Sarajevu, dan nakon propasti prvog kruga pregovora o tom pitanju. "Odlučni smo približiti stavove oko kandidata koji može surađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konzultacije u narednim danima i spremni smo ponovo se sastati s našim partnerima u okviru Upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja", stoji u izjavi koju potpisuju delegacija EU i veleposlanstva europskih država-članica PIC-a. Istaknuli su kako je prioritet kroz suradnju sa SAD-om pronaći osobu koja će na političkoj pozornici BiH djelovati kao istinski integrativni faktor.

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Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović istodobno je od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona tražio potporu dosadašnjoj ulozi visokog predstavnika za BiH dok je čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik kazao kako očekuje da će prevagnuti američki "tranzicijski" koncept za OHR.   

Dan nakon što je propao pokušaj da Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) imenuje novog visokog predstavnika jer o tome nije bilo suglasnosti između SAD i velikih europskih država, bošnjački i srpski čelnici potvrdili su kako oni i dalje imaju potpuno različita očekivanja od tog procesa.

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Bećirović koji boravi u Tivtu na samitu Europska unija - zapadni Balkan tamo se tijekom dana sastao s francuskim predsjednikom Macronom a iz Predsjedništva BiH u Sarajevu potvrdili su kako je tema bila i izbor visokog predstavnika odnosno budućnost OHR-a.

Upravo je Francuska predvodila blok unutar Upravnog odbora PIC-a koji se usprotivio američkom zahtjevu da se za visokog predstavnika u BiH imenuje talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi nudeći kao "proeuropskog" kandidata svog izaslanika za zapadni Balkan Rene Troccaza.

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Iz Predsjedništva BiH u priopćenju su naveli kako je Bećirović pozdravio "proaktivan i odgovoran angažman Francuske" u PIC-u pri čemu je istaknuo važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od strane tog tijela. Bećirović je Macronu prenio i ocjenu da mandat i ovlasti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi jer je to iznimno važno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Upravo zbog suzdržanosti utjecajnih europskih država u odnosu na Zanardi Landija iz veleposlanstva SAD u petak su u oštro inoniranom priopćenju Europljane optužili za neuspjeh izbora visokog predstavnika i najavili kako će stoga preispitati svoje sudjelovanje u angažmanu međunarodne zajednice u BiH.

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Iako su poduprli ostanak OHR-a iz sadašnje američke administracije su pojasnili kako žele da ta institucija ubuduće bude nekom vrstom posrednika a da visoki predstavnik izbjegava posezanje za intervencionističkim ovlastima.

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u petak je kazao kako oni to podupiru no dodatno žele da mandat novog visokog predstavnika bude potvrđen i u Vijeću sigurnosti UN kako bi ga prihvatili i u Banjoj Luci.

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U izjavi medijima RS iz Sankt Peterburga gdje je otputovao kako bi sudjelovao na ruskom gospodarskom formu Dodik je izjavio kako očekuje da će prevladati američki prijedlog tranzicije OHR-a i da će Washington na tome istrajati.

"U toj varijatni može se nekome dati razdoblje od godinu dana da u toj tranziciji završi sve poslove, bez bonskih ovlasti i tu suverenost preda BiH", kazao je Dodik uz zaključak kako samo "izvorni Dayton" daje neke izglede za opstanak BiH kroz dogovore.

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