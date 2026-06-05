EU traži hitan dogovor o novom visokom predstavniku za BiH

Države-članice Europske unije žele dogovor s partnerima u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) o imenovanju novog visokog predstavnika i nastavit će na tome raditi, poruka je koju su u petak poslali iz sjedišta delegacije EU u Sarajevu, dan nakon propasti prvog kruga pregovora o tom pitanju. "Odlučni smo približiti stavove oko kandidata koji može surađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konzultacije u narednim danima i spremni smo ponovo se sastati s našim partnerima u okviru Upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja", stoji u izjavi koju potpisuju delegacija EU i veleposlanstva europskih država-članica PIC-a. Istaknuli su kako je prioritet kroz suradnju sa SAD-om pronaći osobu koja će na političkoj pozornici BiH djelovati kao istinski integrativni faktor.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović istodobno je od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona tražio potporu dosadašnjoj ulozi visokog predstavnika za BiH dok je čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik kazao kako očekuje da će prevagnuti američki "tranzicijski" koncept za OHR.

Dan nakon što je propao pokušaj da Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) imenuje novog visokog predstavnika jer o tome nije bilo suglasnosti između SAD i velikih europskih država, bošnjački i srpski čelnici potvrdili su kako oni i dalje imaju potpuno različita očekivanja od tog procesa.

Bećirović koji boravi u Tivtu na samitu Europska unija - zapadni Balkan tamo se tijekom dana sastao s francuskim predsjednikom Macronom a iz Predsjedništva BiH u Sarajevu potvrdili su kako je tema bila i izbor visokog predstavnika odnosno budućnost OHR-a.

Upravo je Francuska predvodila blok unutar Upravnog odbora PIC-a koji se usprotivio američkom zahtjevu da se za visokog predstavnika u BiH imenuje talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi nudeći kao "proeuropskog" kandidata svog izaslanika za zapadni Balkan Rene Troccaza.

Iz Predsjedništva BiH u priopćenju su naveli kako je Bećirović pozdravio "proaktivan i odgovoran angažman Francuske" u PIC-u pri čemu je istaknuo važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od strane tog tijela. Bećirović je Macronu prenio i ocjenu da mandat i ovlasti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi jer je to iznimno važno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Upravo zbog suzdržanosti utjecajnih europskih država u odnosu na Zanardi Landija iz veleposlanstva SAD u petak su u oštro inoniranom priopćenju Europljane optužili za neuspjeh izbora visokog predstavnika i najavili kako će stoga preispitati svoje sudjelovanje u angažmanu međunarodne zajednice u BiH.

Iako su poduprli ostanak OHR-a iz sadašnje američke administracije su pojasnili kako žele da ta institucija ubuduće bude nekom vrstom posrednika a da visoki predstavnik izbjegava posezanje za intervencionističkim ovlastima.

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik u petak je kazao kako oni to podupiru no dodatno žele da mandat novog visokog predstavnika bude potvrđen i u Vijeću sigurnosti UN kako bi ga prihvatili i u Banjoj Luci.

U izjavi medijima RS iz Sankt Peterburga gdje je otputovao kako bi sudjelovao na ruskom gospodarskom formu Dodik je izjavio kako očekuje da će prevladati američki prijedlog tranzicije OHR-a i da će Washington na tome istrajati.

"U toj varijatni može se nekome dati razdoblje od godinu dana da u toj tranziciji završi sve poslove, bez bonskih ovlasti i tu suverenost preda BiH", kazao je Dodik uz zaključak kako samo "izvorni Dayton" daje neke izglede za opstanak BiH kroz dogovore.