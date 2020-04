Hrvatski studenti u Madridu: Samo da odemo iz ove strahote

Croatia Airlinesom organiziran nam je let iz Madrida za Zagreb, ali za 350 eura i s dopuštenom prtljagom od 13 kg i ručnom od 8 kg, rekla nam je Lucija iz Splita koja je 1. ožujka otišla u Barcelonu na Erasmus stručnu praksu. Zbog pandemije Covida-19, umjesto usavršavanja, proživjela je teške trenutke zajedno s ostalim hrvatskim studentima. Umjesto avanture života, suočili su se s karantenom.

Sve do danas kada je stigla sretna vijest o mogućnosti povratka u Hrvatsku, Španjolska je brojala 117.000 zaraženih opakim virusom, a tom je brojkom pretekla i Italiju sa 115.242 oboljelih. U samo jednom danu, u Španjolskoj je preminulo 932 ljudi.

- Već deset dana nakon što sam stigla u Barcelonu, Španjolska je stavljena u opću karantenu. Nisam htjela biti sama pa sam otišla kod prijatelja u Sevillu kako bi si međusobno olakšali situaciju. Vlasti u Španjolskoj krivo su procijenile situaciju pa je karantena produžena na još dva tjedna pa do daljnjeg - kaže Lucija te dodaje da je cijelo vrijeme u kontaktu s našom veleposlanstvom u Madridu.

Obavijestili su ih i o povratka besplatnim čarter letom, ali to za Luciju nije dolazilo u obzir.

- Javili su nam u zadnji tren da se možemo vratiti besplatnim charter letom za Sloveniju, ali Sevilla nije blizu Madridu i vlak vozi jednom dnevno, a treba nam propusnica pa je to putovanje za mene i cure koje su u Huelvi koja je još dalje nemoguće organizirati - prepričava Lucija.

Tako su čekali drugu opciju, a to je let iz Madrida za Zagreb koji će naše građane koji su se našli u novom europskom žarištu korona virusa koštati 350 eura.

- U dogovoru s veleposlanstvom rečeno nam je da ćemo dobiti propusnice kako bi došli do Madrida. Nama studentima na Erasmusu su iz Ureda za međunarodnu suradnju rekli da će nam refundirati sredstva za taj put, no problem je što možda neki kao ja nismo još ni dobili stipendiju jer smo kasnije krenuli na Erasmus, a tu su i ostali troškovi života u Španjolskoj - kaže Lucija.

Svi koji će danas sletjeti u Zagreb, prema uputama koje su dobili, moraju u samoizolaciju. Za neke je problem što nemaju kako doći iz Zagreba u svoja mjesta prebivališta.

Roditelji su ostali bez posla

- Troškovi su veliki. Ne znamo kako će nam to refundirati, a moramo platiti put do Madrida, a od Seville vozi samo vlak koji je oko 100 eura pa onda tih dodatnih 350 eura za Zagreb - kaže Lucija.

- Teška je situacija. Neki studenti nemaju novaca, nekima su sada i roditelji ostali bez posla pa razmišljaju da ostanu.

Tko zna do kad će to trajati i ima li to smisla. Osim toga, nemamo ni maske. Radimo svoje od ručnika jer se bojimo da se pored svega, sada još i zarazimo - kaže Lucija. Kako doznajemo iz Croatia Airlinesa, poslat će prazne zrakoplove u Stockholm, Rim i Lisabon. Oni će pokupiti sve Hrvate koji se žele vratiti. Let iz Lisabona imat će stajanje u Madridu te od tamo pokupiti Hrvate u Španjolskoj. Od početka zdravstvene krize, u Španjolskoj je zabilježeno ukupno 10935 smrtnih slučajeva. Danas je potvrđeno 5645 novih slučajeva zaraze.

Foto: Reuters

Više od 30.000 je izliječeno, a više od 56. 000 pacijenata hospitalizirano je. Najviše oboljelih je u SAD-u koji imaju 236.339 bolesnika. U Americi je samo danas preminulo 1169 ljudi, najviše u jednom danu otkako je započela epidemija. Tom su brojkom premašili i talijanski rekord od 27. ožujka kada je preminulo 969 ljudi u 24 sata. U epicentru epidemije New Yorku, gdje je koronavirusom od početka pandemije zaraženo gotovo 50.000 i umrlo više od 1400 ljudi, gradske vlasti traže mjesto za privremeni pokop pokojnih i izvan grada.

Procjenjuje se da će širenje zaraze koronavirusom vrhunac u tome gradu dosegnuti oko 15. Travnja.

- Dobra je vijest da je sve više oporavljenih, ali još ne znamo kad ćemo dostići vrhunac krivulje. Prema modelima to možemo očekivati za sedam do trideset dana. No, problem je što nemamo dovoljno respiratora - rekao je Andrew Cuomo, guverner New Yorka i dodao da očekuje oko 16.000 žrtava u toj državi.

Administracija Donalda Trumpa na širenje koronavirusa odgovorila je sporije od drugih vlada pa je izvjesno da I u tome leži odgovor na pitanje odakle toliki broj zaraženih. Prema procjenama, gotovo 90 posto Amerikanaca ne izlazi više iz kuće. Zbog koronavirusa bi do kraja epidemije moglo umrijeti i do 240.000 Amerikanaca, smatraju stručnjaci.

U Italiji su karantenu produžili do 16. svibnja. U Lombardiji koja je do sada bila najpogođenija talijanska regija, situacija se počela tek malo popravljati. Epidemija je počela usporavati. U Italiji svakog dana ima između pet i šest tisuća novozaraženih u zadnjih deset dana.