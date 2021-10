Udžbenik iz engleskog jezika za treći razred osnovne škole New Building Blocks 3 i udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole Vremeplov 7, u izdanju izdavačke kuće Profil Klett, osvojili su srebrne nagrade na međunarodnom natjecanju, ističe se u priopćenju.

Hrvatski učitelji nagrade su osvojili na natjecanju BELMA − Best European Learning Materials Award zbog, kako je obrazloženo, visoke kvalitete materijala koji potiču kreativnost i kritičko razmišljanje, uspješno povezuju međupredmetne teme poput Građanskog odgoja te se ističu naprednim dizajnerskim rješenjima.

Autori udžbenika Vremeplov 7 su Miljenko Hajdarović, Igor Despot i Gordana Frol, a New Building Blocks 3 Kristina Čajo Anđel i Ankica Knezović.

- Mi praktičari, koji godinama radimo u školi, pokušali smo napisati udžbenik tako da se izbjegne gomilanje faktografije i da pronađemo što više različitih vrsta povijesnih izvora koji bi pomogli učenicima da rade na materijalima i razvijaju kritičko mišljenje - rekao je tim povodom Despot, navodi se u priopćenju.

Serija New Building Blocks, prva hrvatska serija vezana uz rano učenje engleskoga jezika u osnovnim školama, od samih početaka razvijala se u suradnji s nastavnicima, rekla je Knezović napomenuvši da serija postoji već 21 godinu. "Jako je lijepo da su naš dugogodišnji rad i tradicija prepoznati i u europskom kontekstu te se veselimo nastavku zajedničkog putovanja", istaknula je.

Direktor Profil Kletta, izdavača nagrađenih udžbenika, Dalibor Greganić istaknuo je da su nagrade su veliko priznanje i potvrda izvrsnosti naših učitelja i naših uredničkih timova. "Naša je uloga da budemo saveznik učiteljima u promicanju znanja i stvaranju najboljih obrazovnih sadržaja. Iznimno je bitno, pogotovo danas, prepoznati ulogu učitelja i važnost obrazovanja za prosperitet i budućnost Hrvatske", dodao je.

Tročlani žiri, koji čine međunarodni eksperti iz područja obrazovanja, istaknuo je istaknuvši moderan pristup udžbenika, visoku kvalitetu materijala primjerenog uzrastu učenika te bogatstvo digitalnih sadržaja ističući da sve to potiče učenike na aktivno sudjelovanje u nastavi i izgradnju vlastitih stavova, stoji u priopćenju.

Nagrada BELMA, ustanovljena 2009., dodjeljuje se svake godine za visoku kvalitetu obrazovnoga materijala proizvedenoga u bilo kojoj europskoj zemlji. Udžbenici se mogu prijaviti u četiri kategorije, a ocjenjuje ih međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka.

Natjecanje provode tri međunarodne organizacije posebno usmjerene na obrazovanje i materijal za učenje - European Educational Publishers' Group (EEPG) osnovana 1991. kao neprofitna udruga izdavača udžbenika, Frankfurtski sajam knjiga i International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM).