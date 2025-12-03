Hrvatskoj je nakon 11 godina ukinut pojačani nadzor Vijeća Europe zbog slučaja Statileo

Odbor ministara Vijeća Europe ukinuo je, nakon 11 godina, pojačani nadzor nad Republikom Hrvatskom u predmetima "Statileo i ostali protiv Republike Hrvatske", izvijestili su u srijedu iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovne.

"Republika Hrvatska napravila je važan korak prema okončanju dugogodišnjeg međunarodnog nadzora nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u tzv. Statileo grupi predmeta", ističe u priopćenju Ministarstvo.

Na sjednici Odbora ministara održana je rasprava te razmjena mišljenja s predstavnicima država članica Vijeća Europe o napretku u implementaciji grupe presuda „Statileo i ostali protiv Republike Hrvatske“ kojima su 2014. godine utvrđeni propusti u pravnom sustavu RH koji su doveli do ograničavanja prava vlasništva u odnosu na vlasnike stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci.

Tajništvo Odbora ministara Vijeća Europe iznijelo je povijesni razvoj problematike i opisalo napredak RH po ovom pitanju.

Izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića bio je ravnatelj Uprave Tomislav Jukić koji je u svom obraćanju izložio trenutno stanje provedbe presuda, pri čemu je posebno istaknuo da se problemu pristupilo sustavno, donošenjem posebnog Zakona o načinu izvršenja presuda ESLJP-a u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske i Odluke Ustavnog suda RH koji uređuje isključivo tematiku zaštićenih najmoprimaca u stanovima u privatnom vlasništvu. Zakon predviđa pet mjera stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca, kao i povrat imovine vlasnicima.

Naglasio je kako je kroz 2024. uspostavljen Registar vlasnika stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci te kako vlasnici stanova od 1. siječnja 2025. primaju primjerenu najamninu. Zaštićeni najmoprimci za najam izdvajaju najviše 25 posto svojih prihoda, dok ostatak podmiruje RH.

Pojasnio je kako je od početka provedbe Zakona, 266 zaštićenih najmoprimaca iselilo iz stana prema programskoj mjeri broj 2, dok je 6 zaštićenih najmoprimaca uselilo u stanove u vlasništvu RH. Kada se navedenoj brojci dodaju oni zaštićeni najmoprimci koji su napustili posjed stanova svojom voljom dok čekaju stan u vlasništvu RH kao i drugi načini okončanja statusa zaštićenog najma, ukupno je u 291 predmetu vlasnik dobio svoj stan u posjed (21,4 posto od ukupnog broja slučajeva).

"Nakon izjave predstavnika RH, čak 21 država članica je pohvalila napredak RH po ovom pitanju izdvojivši ju kao prikaz dobre prakse i konkretnih rezultata koje je postigla u izvršenju svojih međunarodnih obveza. Riječ je o važnom iskoraku nakon što je Hrvatska godinama bila pod posebnim, pojačanim nadzorom zbog složenosti i dugotrajnosti procesa provedbe. Nakon rasprave, jednoglasnom odlukom država članica usvojena je završna rezolucija čime je okončan nadzor Odbora ministara Vijeća Europe nad RH po pitanju zaštite prava vlasnika i konačnog rješavanja statusa zaštićenih najmoprimaca, nakon 11 godina", ističe Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.