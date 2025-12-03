Put BiH do EU-a mogao bi biti blokiran do 2027., tri su ključna uvjeta: 'Fali političke volje...'

BiH je suočena s opasnošću da njen europski put bude zaustavljen narednih godinu i pol ukoliko do sredine prosinca ne ispuni tri ključna uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora pa političari u toj zemlji u posljednji trenutak pokušavaju premostiti blokade ministara pod kontrolom Milorada Dodika.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, prema dostupnim najavama, u ponedjeljak će pokušati organizirati novu sjednicu nakon što su dvojica ministara iz reda Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) srušila dnevni red sjednice u utorak. Na njoj je trebala biti donesena odluka o imenovanju glavnog pregovarača s EU te razmatrani prijedlozi zakona o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) s ciljem da ih u narednim danima usvoje oba doma državnog parlamenta.

Sarajevo: Posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Protivljenje raspravi o tim zakonima ministri su obrazložili konstatacijom kako se o njima najprije trebaju izjasniti vlasti Republike Srpske pa tek ako dobiju "zeleno svjetlo" iz Banje Luke mogu doći na dnevni red državnih tijela vlasti. Time su doveli u pitanje plan da se do narednog samita Europskog vijeća planiranog za 17. i 18. prosinca ispune formalne pretpostavke da to tijelo da suglasnost za početak pristupnih pregovora s BiH odnosno sazivanje prve međuvladine konferencije. Na to se čeka još od ožujka 2024. kada je Europsko vijeće uvjetno odobrilo otvaranje pristupnih pregovora kada BiH usvoji dva zakona i imenuje glavnog pregovarača.

Šef delegacije EU-a u Sarajevu Luigi Soreca je nakon propale sjednice Vijeća ministara kazao kako je svima jasno što se mora napraviti i u čemu je problem.

- Nedostajući element je politička volja. Pozivamo političke čimbenike da se fokusiraju na ispunjavanje preostalih koraka. Prilika za napredak na putu ka EU ne smije se propustiti - kazao je Soreca.

Banja Luka: Luigi Soreca susreo se sa mladima povodom Dana Europe | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

No predsjednik vlade Federacije BiH i čelnik SDP BiH Nermin Nikšić ocijenio je u srijedu kako je s postojećom vlašću na državnoj razini teško očekivati pozitivan ishod pa se sada traga za alternativnim rješenjima.

- Očito je da je u ovom odnosu snaga i s ovim Vijećem ministara iluzorno očekivati da ćemo napraviti taj potrebni iskorak, usvojiti zakone i uputiti ih u parlamentarnu proceduru. Naravno, postoje teoretske šanse da se eventualno unutar parlamenta usvoje prijedlozi zakona, bez toga da ih uputi Vijeće ministara već da ih sami zastupnici predlože i usvoje. Neki su razgovori započeli, pa ćemo za par dana, do kraja tjedna, biti pametniji - kazao je Nikšić, kako ga u srijedu citira "Dnevni avaz".

Sarajevo: Košarkaši sarajevske Bosne dali izjavu za medije povodom nove sezone | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

No uz postojeći odnos snaga Nikšićev bi prijedlog teško prošao jer čak i ukoliko bi Zastupnički dom usvojio dva zakona njih bi vjerojatno blokirao Dom naroda u kojemu Dodikov SNSD može rušiti kvorum jer ima tri od pet zastupnika u klubu Srba.

Zbog te činjenice u HDZ-u BiH skeptični su prema svim prijedlozima koji isključuju SNSD i upozoravaju kako je Dodikova stranka trenutačno nezaobilazni partner za bilo koje rješenje na državnoj razini.

Zastupnik Naše stranke (NS) u Zastupničkom domu parlamenta BiH Predrag Kojović upozorio je kako propali napori u ovoj fazi znače dugotrajnu odgodu svakog napretka na europskom putu.

- Ako do 18. prosinca ne ispunimo uvjete, sljedeća šansa je proljeće 2027 ... To bi bila ogromna greška - upozorio je Kojović.