Mađarska i Slovačka protiv odluke EU-a o zabrani uvoza ruskog plina! Podnijet će tužbu?

Za Mađarsku je nemoguće da prihvati i primijeni odluku EU-a o postupnoj zabrani uvoza ruskih energenata jer ona ugrožava energetsku sigurnost zemlje, izjavio je u srijedu mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto najavivši pokretanje postupka protiv te odluke.

EU se ranije u srijedu dogovorila da će do kraja 2027. prestati uvoziti ruski plin kako bi smanjila dugogodišnju ovisnost o ruskoj energiji.

Szijjarto je rekao da će Mađarska i Slovačka pokrenuti pravni postupak protiv te odluke pred Europskim sudom pravde.

Mađarska i Slovačka su jako ovisne o opskrbi plinom i naftom iz Rusije i strahuju da bi skuplje alternative naštetile njihovim gospodarstvima.

"Prihvaćanje te naredbe Bruxellesa je za Mađarsku nemoguće", rekao je Szijjarto na briefingu za novinare preko Facebooka.

Ocijenio je da taj potez krši osnivački akt EU-a i da se zapravo radi o sankcijama pod krinkom trgovinske politike.

Slovačka vlada je u srijedu raspravljala o pravnim opcijama, ali nije navela što konkretno planira poduzeti.

"Imamo dovoljno pravnih osnova za podnošenje tužbe. Složili smo se da ćemo uskoro predstaviti što je Europska komisija ispunila od obećanja koja nam je dala", rekao je u srijedu slovački premijer Robert Fico.

Slovačka je dobila ta jamstva kada je podržala sankcije EU-a protiv Rusije, što je zahtjevalo konsenzus država članica.

No, zabrana uvoza ruskog plina je zakonodavna mjera koja ne zahtjeva glasove većine članica EU-a, pa je Mađarska i Slovačka ne mogu blokirati.