Hrvatskoj nedostaje 2000 osobnih asistenata

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga, kao što je to dosad bio slučaj, što bi trebalo omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja osobnih asistenata kojih u sustavu nedostaje.

Ministar Alen Ružić rekao je u srijedu na konferenciji za novinare u Zagrebu da u sustavu trenutačno radi oko 3400 osobnih asistenata, dok ih je za potpuno ostvarivanje prava osoba s invaliditetom potrebno još oko dvije tisuće.

"Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike", rekao je Ružić.

Prema njegovim riječima, dodatni osobni asistenti moći će se zapošljavati u više od 50 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, ali i dalje kod udruga koje pružaju tu uslugu, a postojeći asistenti moći će birati poslodavca.

"Ovime država preuzima svoj dio odgovornosti za širenje sustava, osobnim asistentima omogućujemo izbor, udruge ostaju ključni partneri, a osobama s invaliditetom osiguravamo dostupnu i kontinuiranu uslugu", poručio je ministar.

Prvi natječaji za zapošljavanje već idućeg tjedna

Ružić je najavio da će prvi natječaji za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna, nakon što su usklađeni potrebni statuti i pravilnici.

Usluge osobnih asistenata moći će se koristiti po potrebi 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, uključujući nedjelje i blagdane, a novost je da odluka o dodjeli osobnog asistenta neće sadržavati ime asistenta, već će, poput uputnice u zdravstvenom sustavu, omogućavati promjenu i moći se koristiti u slučaju promjene mjesta.

Dok se ne popuni mreža osobnih asistenata i ne stupe na snagu izmjene Zakona o osobnoj asistenciji, korisnici će u sredinama u kojima nema dostupnih asistenata moći koristiti institut osobe od povjerenja, koji će vrijediti najviše šest mjeseci. Uz to, ako osoba s invaliditetom koristi uslugu u punom opsegu, 24 sata na dan, moći će imati više osobnih asistenata.

Ministar je istaknuo kako je zbog toga potrebno imati na dispoziciji više osobnih asistenata zbog eventualnih bolovanja i godišnjih odmora kako korisnici ne bi ostali bez usluge.

Osoba od povjerenja

Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, uvodi se institut osobe od povjerenja koja će obavljati poslove osobne asistencije. Riječ je o osobama bliskim korisniku koje će proći svu potrebnu edukaciju.

Sredstva za provedbu mjere već su osigurana u državnom proračunu, a ministar Ružić istaknuo je kako osobni asistenti imaju sva prava iz kolektivnog ugovora, koeficijent za izračun plaće od 1,37 te da će, sukladno najavljenom povećanju, najesen rasti osnovica.

"Moramo biti jedinstveni kao zajednica, moramo biti otvoreni, tolerantni i misliti na prava naših sugrađana s invaliditetom, učiti na greškama i mislim da je ovo veliki iskorak i da država vrlo hrabro, odlučno i odgovorno pristupa ovoj tematici, ne štedeći ni financije ni puni angažman", rekao je Ružić.