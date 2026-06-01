Roditelji šest mjeseci od odluke Ustavnog suda: 'Kad će naša djeca konačno dobiti asistenta?'

Prošlo je šest mjeseci otkad je Ustavni sud ukinuo diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji i utvrdio, među važnijim, da broj sati asistencije ubuduće treba utvrđivati individualno, ovisno o potrebama korisnika, te da pravo na osobnog asistenta mogu imati i mlađi od 18, odnosno oni koji imaju i roditelje njegovatelje ili asistente u školi.

- Sad je tek, šest mjeseci poslije, donesen pravilnik o komisiji koja će ubuduće procjenjivati pravo na osobnu asistenciju. Budući da komisiju tek treba oformiti, pitamo se koliko će sve to skupa još trajati i kad će naša djeca konačno dobiti asistente - kaže Suzana Rešetar, majka njegovateljica 17-godišnjeg Ivana, mladića s najvišim stupnjem autizma, ujedno predsjednica Udruge Sjena za obitelji djece s teškoćama.

Usluga osobne asistencije moći će se ostvarivati do 24 sata dnevno, neovisno o životnoj dobi, roditeljima ili drugim članovima obitelji koji imaju status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, ako za to postoji stvarna potreba utvrđena u postupku procjene, kaže zakon.

- Muči me to 'ako', odnosno hoće li komisije u praksi smanjivati sate prava na asistenciju pozivajući se na 'obiteljske kapacitete'. Hoće li procjenjivati koliko mi roditelji njegovatelji možemo 'potegnuti' sami? Nije bit asistencije to da se mi roditelji njegovatelji odmorimo, već da se naša djeca s asistentima dodatno socijaliziraju, da s njima otiđu na sportsku aktivnost, u kino, šetnju, da steknu novoga prijatelja ili prijateljicu, da se druže s osobom koja nije član obitelji - kaže Rešetar i dodaje:

- Ako on ne spava, ne spavam ni ja. Ako ne jede, ne jedem ni ja, i nemam pravo ni na godišnji ni na bolovanje, osim na papiru, jer zamjenu država ne može osigurati. Tek će rješenja i praksa pokazati provodi li se doista odluka Ustavnog suda ili je diskriminatorni zakon samo premješten u procjene komisije.

Od donošenja Vladine uredbe krajem prosinca, kojom je započela provedba odluke Ustavnog suda, zaprimljeno je ukupno 1685 novih zahtjeva za osobnog asistenta.

Zahtjev za uslugu osobne asistencije podnosi se nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta. Nakon toga komisija će utvrditi broj sati i vrstu aktivnosti za svakog korisnika. Usluga osobne asistencije je za korisnike besplatna ako su im prihodi niži od prosječne neto plaće. Ako su prihodi viši, korisnik plaća jedan posto cijene usluge.

Zavod je dužan donijeti rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

