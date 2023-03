Hrvatskom Escobaru Prnjatu žele suditi treći put, ali moraju tražiti suglasnost Slovenije

Uz visoke mjere osiguranja i u pratnji interventnih policajaca te okovanih ruku i nogu Stjepana Prnjata, poznatijeg pod nadimkom "hrvatski Escobar" doveli su na Županijski sud u Zagrebu. Interventni policajci od njega se nisu odvajali ni u sudnici, a na 2. kat zgrade suda na Zrinjevcu vodili su ga, kako doznajemo, dizalom jer vezanih nogu nije se mogao uspinjati stepenicama. Zadnji put kada je prije nekoliko godina bio na istom sudu, zbog istih optužbi - za krivotvorenje dokumenata i pranje novca - u mjere njegovog osiguranja bio je uključen i policijski helikopter.

Prnjat je nadimak dobio zbog optužbi za trgovinu drogom zbog kojih je i osuđivan, ne samo u Hrvatskoj već i u Italiji. Trenutačno služi kaznu zbog krijumčarenja 100 kilograma kokaina.

Na ročištu zbog kojeg je Prnjat u srijedu doveden na zagrebački Županijski sud, tek je rekao da nije suglasan s time da mu se još jednom sudi za pranje novca iako je u tom postupku već dva puta oslobođen optužbi. No obje ranije presude je ukinuo Vrhovni sud. Posljednji put zbog procesnog propusta.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, Prnjat je u ožujku 2018. uhićen u Sloveniji u sklopu akcije Nana, pod sumnjom da je sudjelovao u krijumčarenju 100 kilograma kokaina iz južne Amerike. Slovenija ga je izručila Hrvatskoj, kako bi mu se moglo suditi. U tom postupku on je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, pa je na temelju te nagodbe u lipnju 2019. osuđen na devet godina zatvora i oduzeto mu je četiri milijuna kuna. No Slovenija ga je izručila samo kako bi mu se sudilo za švrec kokaina, dok suglasnost za vođenje postupka za pranje novca nitko nije ni tražio iako mu se u vrijeme izručenja već za to sudilo. Čak nisu tražili ni Prnjatovu suglasnost za vođenje postupka. Da te suglasnosti nema shvatio je Vrhovni sud, nakon što je ukinuo nepravomoćnu presudu iz rujna 2018. kojom je Prnjat oslobođen optužbi.

Kako je on u srijedu kazao da se ne slaže s vođenjem navedenog postupka, sutkinja Rahela Valentić morala je zastati s postupkom dok ne zatraži od Slovenije suglasnost da se Prnjatu sudi i zbog krivotvorenja dokumenata i pranja novca.

Što se tiče optužbi koje mu se stavljaju na teret, USKOK ga tereti da je od 2005. do 2007. oprao 3,6 milijuna kuna i 1,9 milijuna eura novca koji je, smatra USKOK, zaradio na trgovini drogom. Osim njega optuženi su i članovi njegove obitelji - majka, sestre i supruga. Optužbe za pranje novca ostatak su postupka koji je svojedobno protiv njega vođen u Rijeci.

Na Županijskom sudu u Rijeci je bio oslobođen optužbi, a kada je presudu ukinuo Vrhovni sud, suđenje je izmješteno u Zagreb, gdje su on i članovi njegove obitelji opet bili nepravomoćno oslobođeni optužbi 2018. U obrazloženju presude tada je navedeno da se Prnjatu zbog zloporabe droge sudilo u Italiji, te da je paralelno s tim u Hrvatskoj vođen postupak zbog pranja novca. Nakon što je na prvom suđenju oslobođen optužbi, Vrhovni sud je u ukidnoj presudi tražio da se pomnije analizira presuda iz Italije, koja je bila temelj optužbe protiv Prnjata i njegove obitelji za pranje novca. No u toj presudi stajalo je da optužba nije dokazala pranje novca. Prnjat je u Italiji bio osuđen na 10 godina i osam mjeseci zatvora, a bila mu je izrečena i novčana kazna od 40.000 eura. Uz to mu je zaplijenjena imovina vrijedna oko 500.000 eura, s time da mu je naknadno dio te imovine vraćen.

U obrazloženju presude talijanskog suda stajalo je da je Prnjat prije inkriminiranog vremena posjedovao zakonito stečena financijska sredstva. Radilo se o 1,7 milijuna kuna koji su bili uloženi u gradnju stambenog objekta. Talijanski je sud zaključio da nije bila riječ o novcu stečenom preprodajom droge. Nadalje, talijanski je sud utvrdio i da nije bilo sporno da je Prnjat na bankovnom računu u Sloveniji u jednom trenutku imao oko pet milijuna eura, no sud je smatrao da optužba nije dokazala da je taj novac zaradio preprodajom droge. Talijanski sud zaključio je i da optužba nije dokazala da je Prnjat stan u Lovranu i brod kupio novcem od preprodaje droge. Prema talijanskoj presudi, Prnjat je na preprodaji droge zaradio oko 60.000 eura. No USKOK očito i dalje smatra da je Prnjat skupa s članovima obitelji prao novac od trgovine drogom, pa će im se zbog toga suditi treći put.



