Hrvoje Petrač po treći put tražio odgodu odlaska u zatvor, opet ima problema sa zdravljem

Hrvoje Petrač, osuđen u aferi Mikroskopi na temelju sporazuma s Uskokom na tri godine i devet mjeseci zatvora, ponovno je zatražio odgodu odlaska na izvršenje kazne.

Naime, Hrvoje Petrač trebao se 31. ožujka 2026. javiti u Remetinec, no, kako doznajemo, po treći put je zatražio odgodu. Kao i u prva dva navrata, glava obitelji Petrač odgodu je ponovno zatražio iz zdravstvenih razloga. Petrač se prvi puta trebao na izdržavanje kazne javiti 22. prosinca 2025. No tražio je odgodu, tvrdeći da ima problema sa zdravljem koji se unutar zatvorskog sustava ne mogu sanirati. Sud mu je odlazak u zatvor odgodio do 2. veljače 2026., no ponovno je tražio i dobio odgodu do 31. ožujka 2026.

No kako je sada podnio novi zahtjev za odgodom, neće u Remetinec dok sudac izvršenja ne odluči mogu li se Petračevi zdravstveni problemi liječiti unutar zatvorskog sustava ili ne. U takvim slučajevima, traži se mišljenje liječnika Bolnice za osoblje lišene slobode u Svetošimunskoj, a ukoliko oni potvrde da je riječ o zdravstvenim problemima koji se ne mogu sanirati unutar zatvorskog sustava, sud odobrava odgodu.

Odgodu izdržavanja kazne tražio je i Petračev suoptuženik Saša Pozder, koji također ima zdravstvenih problema. Županijski sud u Šibeniku je to prvo odbio, no Pozder se žalio pa je dobio odgodu do konca travnja. On je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora. Budući da je u istražnom zatvoru proveo devet mjeseci, ostalo mu je još dvije godine.

Petračevi sinovi Novica i Nikola Petrač, koji su u rujnu lani također priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om, javili su se na izdržavanje svojih kazni.

Inače, trojica Petrača i Pozder su osuđeni i na sporedne novčane kazne, koje su već platili, a novčanu kaznu je platila i Pozderova tvrtka Medical Innovation Solutions kojoj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 474.000 eura. Sve novčane kazne, kao i protupravno stečena imovinska korist su već uplaćene u državni proračun, a riječ je o iznosu od oko 1, 4 milijuna eura.

U istoj aferi, podsjetimo, optuženi su i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a, kao i liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim.

Optužnica protiv njih za primanje mita i trgovanje utjecajem još nije potvrđena jer je Beroševa obrana tražila da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji sadržaj mobitela Nikole Petrača u kojem je nađena WhatsApp grupa Petrač&Pozder.

Grupu je, tijekom istrage protiv Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, našao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Uskok vjeruje da su korisnici te grupe u svojim međusobnim razgovorima Beroša zvali Mali te komunicirali o tome kako su hrvatskim bolnicama, uz Beroševu pomoć, po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu.

Zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza pridružile su se i obrane liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima, kao i Tome Pavića, nekadašnjeg zaposlenika HZZO-a. Optužno vijeće taj je zahtjev odbilo, no obrane su se žalile pa se čeka odluka Visokog kaznenog suda (VKS). U međuvremenu, Beroš se vratio u KBC Sestara milosrdnica, gdje radi kao liječnik, iako je prema optužnici, financijski oštetio tu bolnicu svojim postupcima.