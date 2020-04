HTZ lansirao virtualnu šetnju Dubrovnikom, krstarenje...

Ponekad, zbog okolnosti izvan vaše kontrole, niste u mogućnosti biti sa svojim voljenima. Katkada se morate držati podalje ljudi, mjesta i stvari koje vas čine sretnima, koje vas ispunjavaju osjećajem zadovoljstva i ispune vam srce ljubavlju. Ljubav na daljinu nikada nije jednostavna, ali prava ljubav pobjeđuje sve. Sigurni smo da ste, dok ste kod kuće, pronašli put da se povežete sa svojim najdražima, tako smo i mi pronašli način da u vaš dom dovedemo Hrvatsku.

Uvodni je to tekst kampanje koju je osmislila Hrvatska turistička zajednica (HTZ) pod oznakom #CroatiaLongDistanceLove s porukom „Welcome Croatia to your home“ za višemilijunske pratitelje na društvenim mrežama i online platformama. Koncept je osmišljen s ciljem „dovođenja“ Hrvatske u domove ljubitelja putovanja diljem svijeta.

- U ovim zahtjevnim i izazovnim trenucima iznimno je važno zadržati optimizam i kontinuirano održavati vidljivost naše zemlje na turističkoj karti svijeta. Svakodnevnim pojačanim komuniciranjem putem društvenih mreža na kojima bilježimo iznad prosječne brojke posjeta, podsjećamo ljubitelje putovanja koliko je hrvatska turistička ponuda jedinstvena, bogata i raznolika. Svu trenutnu komunikaciju objedinili smo pod zajedničkom oznakom #CroatiaLongDistanceLove pozivajući mnogobrojne posjetitelje na razgledavanje i dodatno upoznavanje Hrvatske iz svojih domova. U izradi smo iduće komunikacijske platforme namijenjene domaćim i inozemnim gostima, a u finalnoj fazi izrade je i promotivna kampanja namijenjena sedam tržišta našeg bližeg okruženja koju ćemo spremno plasirati kada se za to steknu adekvatni uvjeti - istaknuo je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, nadodavši da se zahvaljuje mnogobrojnim sportašima Domagoju Vidi, Tinu Jedvaju, Domagoju Duvnjaku, Marinu Čiliću, Dini Levačić, Mariju Hezonji, braći Fantela, braći Sinković, Tončiju Stipanoviću, Stipi Žuniću i Sari Kolak koji stalnim dijeljenjem objava HTZ-a na svojim društvenim mrežama sa svojim milijunskim auditorijem doprinose promociji i vidljivosti naše zemlje u svijetu.

U sklopu ove kampanje na svih 15 jezičnih varijanti iznimno posjećene mrežne stranice Croatia.hr kreirana je i posebna podstranica #CroatiaLongDistanceLove koja u vidu atraktivnih video materijala, prekrasnih fotografija i zanimljivih informacija sadrži ono najbolje od hrvatske turističke ponude. Tako brojni posjetitelji mogu uživati u virtualnoj šetnji Dubrovnikom, raftingu na Zrmanji te krstarenju na Kornatima, istražiti hrvatsku kontinentalnu ponudu, pogledati kako se pripremaju tradicionalna hrvatska jela ili pića, otkriti lokacije snimanja popularnih svjetskih serija i filmova, pročitati zanimljive hrvatske legende i još mnogo toga. Hrvatska je u ovom trenutku, za brojne ljubitelje putovanja diljem svijeta, poput ljubavi na daljinu udaljena samo jednim klikom.

HTZ, u suradnji s uredima predstavništva, posebno na tržištima SAD-a, Kine, Velike Britanije i Italije provodi i određene B2B aktivnosti kroz organizaciju webinara, odnosno online edukacija namijenjenih brojnim zainteresiranim agentima i organizatorima putovanja.