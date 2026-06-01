HTZ otvorio ured u Berlinu: Lani Nijemci u Hrvatskoj ostvarili 22 milijuna noćenja, najjače tržište

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) priopćila je u ponedjeljak da je otvorila ured Predstavništva u Berlinu, koji će uz ured u Munchenu pokrivati najvažnije tržište za hrvatski turizam. "Otvaranjem Predstavništva u Berlinu, važnom europskom političkom, gospodarskom i prometnom središtu, dodatno jačamo našu prisutnost u tom dijelu Njemačke, dok istovremeno, zajedno s postojećim uredom u Münchenu, učinkovito pokrivamo cijelo njemačko tržište. Predstavništvo u Berlinu pritom nastavlja kontinuitet naše dugogodišnje prisutnosti na njemačkom tržištu, koju smo dosad kroz 30 godina ostvarivali putem ureda u Frankfurtu. Njemački putnici vrlo dobro prepoznaju našu sigurnost, bliskost i autentičnost, baš kao i pružanje kvalitete i vrijednosti za novac", rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Istaknuo je da više od 20 posto svih turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvaruju upravo gosti iz Njemačke, koji sve češće dolaze u razdobljima pred i posezone. Iako je Hrvatska tradicionalno prepoznata kao autodestinacija, kvalitetna zračna povezanost je vrlo bitna za razvoj turizma, pri čemu je Hrvatska trenutno direktnim aviolinijama povezana s čak 15 njemačkih gradova, kazao je, između ostalog, Staničić.

Njemački državljani su tako lani u Hrvatskoj ostvarili 22,3 milijuna noćenja, a najviše u Istri, više od 10 milijuna. Slijedi Kvarner s više od četiri milijuna te Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija s po više 2,2 milijuna noćenja.

Direktor Predstavništva HTZ-a u Berlinu Romeo Draghicchio je izjavio da je otvaranje ureda u Berlinu dio strateškog jačanja promocije hrvatskog turizma na njemačkom tržištu, s posebnim naglaskom na sjever Njemačke. "Ovdje ćemo biti usmjereni na intenzivniju suradnju s ključnim partnerima, turističkim agencijama i aviokompanijama radi dodatnog unapređenja prometne povezanosti Hrvatske s njemačkim gostima. Poseban fokus bit će na suradnji s digitalnim medijima, influencerima i modernim komunikacijskim platformama koje imaju sve važniju ulogu u promociji destinacija i donošenju odluka o putovanjima“, rekao je Draghicchio, dodajući kako velik odaziv turističkih profesionalaca, medija i turističkih udruga iz Berlina i okolice na otvorenju ureda potvrđuje snažan interes za Hrvatsku na ovom području.

Događanju su, između ostalih, prisustvovali predstavnici medija kao što su Travelbook, BILD.de, T-Online.de, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Berliner Zeitung, Elle, Funke Mediengruppe, Fenix Magazin, državna televizija RBB te stručni medij Counter vor9. Tu su bili i predstavnici ADAC-a i PiN Campa, kao i turoperatora Select Travel, Croatia Airlinesa, Udruge slobodnih putničkih agencija ASR te dviju važnih njemačkih turističkih udruga na saveznoj razini; Deutscher Reiseverband – DRV i Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft – BTW. Prisutna su bila i druga nacionalna turistička predstavništva koja djeluju u Berlinu, primjerice ona iz Španjolske, Velike Britanije, Poljske, Bugarske i Češke.

Također, otvaranju ureda nazočila je i Hanna Kleber, predsjednica Udruženja nacionalnih turističkih predstavništava u Njemačkoj - Corps Touristique e. V., savjetnik u Odjelu za međunarodnu turističku politiku pri Saveznom ministarstvu gospodarstva i energetike Andreas Kolbe te veleposlanik RH u Njemačkoj Gordan Bakota, priopćio je HTZ.