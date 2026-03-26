HUBOL poziva na razvoj javne PET/CT mreže: 'Smanjit će ovisnost o privatnim tvrtkama'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HUBOL poziva na razvoj javne PET/CT mreže: 'Smanjit će ovisnost o privatnim tvrtkama'
Foto: splitsko dalmatinska županija

Iz udruge poručuju kako razvoj dijagnostičkih kapaciteta nije ideološko pitanje, nego pitanje organizacije zdravstvenog sustava kojoj je okosnica javno zdravstvo.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) pozvala je u četvrtak na izradu jasnog i izvedivog plana razvoja javne PET/CT mreže, istaknuvši da bi to omogućilo bolje planiranje onkološke infrastrukture te postupno smanjivanje ovisnosti o privatnim pružateljima usluga. Javni zdravstveni sustav u Hrvatskoj treba razvijati vlastite dijagnostičke kapacitete, osobito za PET/CT pretrage, umjesto da se dugoročno oslanja na kupnju usluga izvan sustava, navodi HUBOL u priopćenju.

Iz udruge poručuju kako razvoj dijagnostičkih kapaciteta nije ideološko pitanje, nego pitanje organizacije zdravstvenog sustava kojoj je okosnica javno zdravstvo. 

Smatraju da je dugoročno racionalnije ulagati javna sredstva u razvoj vlastite mreže PET/CT uređaja nego trajno plaćati istu dijagnostiku izvan javnog sustava, jer bi vlastiti uređaji omogućili bolnicama veću kontrolu nad terminima, kapacitetima i razvojem usluge, a ulaganja bi ostala unutar javnog sustava kroz opremu, znanje i kadar.

Suradnju s privatnim sektorom smatraju prihvatljivom u prijelaznom razdoblju i u uvjetima povećanog opterećenja, no upozoravaju da ona ne bi smjela postati trajni model.

Rasprava o dostupnosti PET/CT dijagnostike u Hrvatskoj intenzivirana je nakon političkih prijepora o ulozi privatnog sektora u tom području. Zastupnica Možemo! Ivana Kekin zatražila je pokretanje saborskog istražnog povjerenstva, tvrdeći da se javna sredstva godinama prelijevaju prema privatnoj poliklinici Medikol umjesto da se ulaže u razvoj javnih kapaciteta.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe, istaknula da HZZO usluge plaća po istoj cijeni u javnom i privatnom sektoru te da država postupno jača vlastite kapacitete nabavom PET/CT uređaja u bolnicama, dodavši da će omjer javnih i privatnih uređaja uskoro biti tri prema pet.

Komentari 1
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti
ZAGREPČANIN GANUO HRVATSKU

VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti

Umirovljenik Ivica Penić (74) brine o starom i bolesnom psu kao o djetetu. Kaže nam: 'Dok god se kreće, jede, ne cvili i nema bolove ja ću skrbiti o njemu najbolje što mogu'

