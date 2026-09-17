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TIJEKOM OPERACIJA

HUBOL traži izvanredan nadzor zbog sumnji na snimanje pacijenata u KBC-u Zagreb

Piše HINA,
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HUBOL traži izvanredan nadzor zbog sumnji na snimanje pacijenata u KBC-u Zagreb
Foto: Sasa Miljevic
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Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike tijekom duljeg razdoblja postojale su kamere koje su snimale ili mogle snimati pacijente i zdravstvene radnike tijekom zahvata

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražila je u četvrtak od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu, zbog sumnji da su na Klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici.

Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike tijekom duljeg razdoblja postojale su kamere koje su snimale ili mogle snimati pacijente i zdravstvene radnike tijekom zahvata.

Postojanje kamera u medijima su potvrdili bivši i sadašnji predstojnik Klinike, Bojan Biočina i Hrvoje Gašparović, dok su o svrsi, opsegu i načinu korištenja tog sustava iznesene međusobno suprotstavljene tvrdnje, navodi udruga.

Iz HUBOL-a ističu da bi, ako su pacijenti doista snimani bez njihova znanja i odgovarajuće pravne osnove, bila riječ o mogućem iznimno teškom zadiranju u njihova prava, privatnost i povjerljivost zdravstvenih podataka, ocjenjujući nedopustivim da takve sumnje ostanu na razini medijskih tvrdnji i međusobnih optužbi.

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Posebno zabrinjavajućom navode činjenicu da se na Klinici liječe i operiraju djeca, te traže da se utvrdi jesu li među eventualno snimanim pacijentima bili maloljetnici i jesu li njihovi roditelji bili upoznati s postojanjem i opsegom videonadzora.

U slučaju da je snimanje postojalo, HUBOL od nadležnih institucija traži da utvrde tko je i kada donio odluku o postavljanju kamera, što su one snimale, jesu li nastajale i pohranjivane snimke, tko im je imao pristup, koliko dugo su se čuvale i u koje su se svrhe koristile.

HUBOL je od Ministarstva zdravstva i KBC-a Zagreb zatražio i provjeru drugih navoda vezanih uz događanja na Klinici, uključujući moguće nepravilnosti pri korištenju medicinskog materijala te okolnosti postupaka pokrenutih protiv liječnika koji je na te nepravilnosti upozoravao.

"HUBOL ne prejudicira ničiju odgovornost, ali ovakve sumnje ne mogu se rješavati priopćenjima, demantijima i međusobnim optužbama, već institucije moraju utvrditi činjenice", stoji u priopćenju udruge, koja od Ministarstva zdravstva i KBC-a Zagreb očekuje žurno, neovisno i transparentno postupanje i objavu rezultata nadzora.

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