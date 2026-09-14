UŽAS Liječnik i muž političarke osumnjičen nakon pregleda medicinske sestre: 'Dirao me...'

Mučan slučaj iz Bihaća izazvao je veliku pozornost javnosti nakon što je 19-godišnja medicinska sestra prijavila liječnika Doma zdravlja Bihać Adnana Tajića zbog, kako tvrdi, neprimjerenog dodirivanja tijekom pregleda. Prema pisanju Avaza sve se navodno dogodilo u noći sa 6. na 7. rujna, tijekom noćne smjene. Mlada medicinska sestra požalila se kolegama na bolove u trbuhu, nakon čega ju je dežurni liječnik pozvao u svoju ordinaciju kako bi je pregledao.

Prema navodima iz sudskog rješenja, djevojka je pristala na pregled i legla na krevet namijenjen pacijentima. Navela je da joj je liječnik najprije pregledavao gornji i bočni dio trbuha, a potom je, kako tvrdi, pregled prešao granice onoga što je smatrala medicinski opravdanim. U obrazloženju sudskog rješenja, prema pisanju medija, stoji da je djevojka navela kako joj je liječnik u jednom trenutku ruku zavukao ispod hlača i donjeg rublja.

"U jednom trenutku tijekom pregleda lijevu je ruku zavukao ispod njezinih hlača i donjeg rublja te je počeo dodirivati u području lijeve prepone. Potom je rukom prešao preko intimnog područja prema desnoj preponi", navodi se u obrazloženju rješenja.

Djevojka je također navela da se ruka na trenutak zadržala na njezinu intimnom području. Pregled je, prema njezinu iskazu, prekinut kada je liječnika pozvao drugi medicinski djelatnik. No, prema navodima iz istog rješenja, cijela situacija tu nije završila. Djevojka je nakon toga nastavila obavljati svoj posao, a liječnik ju je navodno ponovno pozvao u ordinaciju kako bi je još jednom pregledao.

Nakon što je legla na krevet, navodno je navukao zastor pokraj kreveta i ponovno počeo pregledavati područje trbuha. Prema njezinu iskazu, ruke je potom počeo spuštati prema intimnom području. Djevojka mu je tada, prema navodima, jasno rekla da za takvim pregledom nema potrebe.

Rekla mu je da nema potrebe da je ondje pregledava jer je na tom mjestu ne boli, prema njezinoj izjavi, liječnik ju je potom dodirivao po stražnjici preko hlača i donjeg rublja.

Nakon toga navodno joj je rekao da ustane i pokuša dotaknuti nožne prste. Kada to nije mogla, uputio ju je da se prednjim dijelom tijela nagne na krevet i osloni ruke na njega kako bi se, prema objašnjenju, lakše pregledala kralježnica. Djevojka tvrdi da ju je tada dodirivao po leđima, a zatim ponovno posegnuo ispod odjeće, a situacija je završila kada je liječnik čuo da netko dolazi. Nakon toga 19-godišnjakinja je sve prijavila nadređenima.

Policiju je sljedećeg dana o slučaju obavijestio ravnatelj Doma zdravlja Bihać Ademir Jusufagić. Policija je potom obavijestila Tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona, koje je slučaj, prema pisanju Avaza, kvalificiralo kao kazneno djelo bludnih radnji.

Adnan Tajić navode je zanijekao, a općinski sud u Bihaću izrekao mu je mjere zabrane približavanja 19-godišnjakinji te zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja. Prema dostupnim informacijama, sud mu nije izrekao zabranu obavljanja dužnosti, pa i dalje može raditi svoj posao.

Ova je činjenica izazvala dodatnu pozornost javnosti, jer mu je sud ograničio kontakt sa žrtvom, ali ga nije udaljio s radnog mjesta.

Adnan Tajić suprug je Azre Tajić, zastupnice Naroda i pravde u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Ona je i kandidatkinja te stranke na predstojećim izborima za Skupštinu USK-a. Važno je naglasiti da je Adnan Tajić u ovom trenutku osumnjičen za kazneno djelo bludnih radnji, da navode negira te da izrečene mjere zabrane ne znače da je pravomoćno proglašen krivim, piše Avaz.