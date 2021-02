Najprije dvojica,a zatim još četvorica počela su me tući bejzbolskim palicama i nekim željeznim šipkama samo zato što sam branio svoju ženu od njihova napada. Moja žena je cijeli moj svijet i jako se volimo i poštujemo. Kad sam čuo da su je dvojica huligana napala nasred ulice, odmah sam izašao iz stana kako bih obranio njezinu čast. Sa mnom je izašao i naš 17-godišnji sin koji je priskočio upomoć. Sve se odvijalo kao u akcijskom filmu i samo želim da se ti huligani udalje s ulice i da nikad više nikog ne napadnu, a posebno ne starije ljude. Ispričao je to još u šoku Puljanin Tihomir Antić (69).

Nasreću, u obračunu je zaradio samo lakše ozljede te je nakon bolničke obrade pušten kući, gdje ga je čekala njegova supruga Tangra Burić (58). Podsjetimo, istarska policija je u srijedu reagirala nakon što su dvije muške osobe verbalno napale ženu, nakon čega je pristigao njezin suprug kojeg su muškarci napali.

Tihomir tvrdi da su se nakon dvojice u cijelu priču uključila još četvorica napadača te su ga počeli mlatiti.

“Policijski službenici pronašli su dvije osobe koje se dovode u vezu sa sukobom te se nastavlja tragati za preostalim sudionicima događaja”, izvijestila je policija. Nesretna žena ispričala je kako se vraćala kući iz ljekarne gdje je išla po lijekove i dva muškarca bila su ispred nje.

Tresla se kad je došla kući

- Prošla sam ih u jednom trenutku i oni su počeli psovati i govoriti mi svakakve gadosti koje je teško i reći. Same grozote. Rekla sam im da ih može biti sram što meni, starijoj ženi svašta govore. Na to su dodali: “Ko te j..e!”. Jedan od njih je krenuo prema meni kao da će me udariti, ali ga je drugi zaustavio i prošla sam bez udaraca. Branila sam se kišobranom koji sam imala i nekako pobjegla prema kući. Uspjela sam ući u kuću i sva sam se tresla dok sam suprugu pričala što se dogodilo. Ne znam kako sam uspjela uopće prijeći stepenice do stana, ne sjećam se od šoka. Moj muž je odmah, sa sinom, izašao na ulicu, gdje su oni još bili. Inače sam osoba s invaliditetom i imam četiri diskus hernije - ispričala je nesretna žena.

Ponosna je, kaže, na svog Tihomira koji ni trenutka nije dvojio, nego je unatoč dobi od 69 godina odlučio stati u obranu svoje žene i vidjeti tko ju je napao usred bijela dana. Ponosno priča da je njezin suprug kao hrvatski branitelj dva puta ranjavan i da se ničega ne boji.

- Tihomir, s kojim sam više od 30 godina, moj je heroj. Bio je ranjavan u ratu u ruku i glavu. Ranjen je kraj Zadra i u Hercegovini, ali je sve izdržao i danas je uz mene i naših četvero djece - rekla je žena čvrsto grleći svog spasitelja.

Tihomir se na to nasmiješio i nastavio priču o napadu. Kad je izašao tražiti huligane, vidio ih je da izlaze iz obližnje trgovine.

- Kad su izašli, pitao sam ih zašto su mi napali ženu i tu je nastao kaos. Udario sam jednog, a drugi je imao bocu od piva koju je bacio prema meni, ali je promašio. Bili su puno mlađi od mene, no nisam se bojao. Takvim osobama treba jednom stati na kraj da ne napadaju puno starije od sebe. Jedan je otrčao po svoju ekipu koja je bila u blizini i došla su još četvorica. Nisam bježao. Samo sam sinu rekao da ode jer su i njega počeli tući. Došla su još četvorica noseći u rukama palice. Nisam se dao, uzvraćao sam koliko sam mogao. Međutim, bili su jači i udarali su me s leđa, po glavi, nosu... Dobio sam udarac željeznom palicom u glavu. Neke žene koje su bile na ulici su vrištale, čuo sam. Osim vidljivih ozljeda po glavi zadobio sam manji potres mozga. Nije mi žao jer sam branio svoju Tangru i opet bih - ispričao je Tihomir.

Dodaje da je netko u međuvremenu pozvao policiju i Hitnu pomoć.

- Došli su brzo i odveli mi muža u bolnicu. Nasreću, nije teže nastradao - rekla je žena.