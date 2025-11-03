Obavijesti

IMAO 2,43 PROMILA ALKOHOLA

Pijan divljao Splitom: Hitna mu došla pomoći, on razbio vozilo i pokušao pobjeći policiji

Pijan divljao Splitom: Hitna mu došla pomoći, on razbio vozilo i pokušao pobjeći policiji
Priveden je na sud, no akon saslušanja pušten je na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno

Izuzetno pijani 33-godišnjak hodao je splitskom ulicom i udarao šakama po automobilima, glasno vikao, galamio i tako remetio promet, ali i uznemiravao prolaznike. Kako je priopćila splitska policija, cijela drama se odvijala 31. listopada 2025., oko 18:20 sati u Ulici Dubrovačka u Splitu.

Kada se zaustavilo sanitetsko vozilo kako bi mu pružili pomoć, muškarac je u rastrojenom stanju razbio retrovizor na vratima vozača. Uhićen je ubrzo nakon incidenta, no tijekom dovođenja u policijsku postaju pružao je aktivni otpor, ignorirao naredbe i pokušavao pobjeći. Policija ga je kontrolirano svladala i smjestila u posebnu prostoriju dok se nije otrijeznio.

Alkotestom je utvrđeno da je u krvi imao 2,43 promila alkohola.

Zbog počinjenog ponašanja protiv javnog reda i mira odveden je na sud, a protiv njega je podnesena i kaznena prijava zbog oštećenja vozila Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Nakon saslušanja pušten je na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.

