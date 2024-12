Humanost: Caritas i Hrvatske šume prodajom božićnih drvaca prikupljaju pomoć za potrebite

Kao i prošlih godina, Hrvatski Caritas u suradnji s Hrvatskim šumama u adventsko vrijeme organizira humanitarnu akciju 'Za 1000 radosti' i u subotu na Trgu bana Jelačića prodajom 200 božićnih drvaca u tegli prikuplja novčana sredstva za pomoć potrebitim obiteljima diljem Hrvatske.

Nabavljajući drvca s korijenom građani skrbe za vlastitu obitelj, pomažu siromašnim obiteljima diljem Hrvatske ali i podupiru očuvanje i obnovu zelenih resursa Hrvatske jer drvca mogu naknadno i sami posaditi, poručuju iz Caritasa.

Volonteri Hrvatskog Caritasa, članovi Franjevačke mladeži i Franjevačkoga svjetovnog reda, Humanitarne udruge fra Ante Antić i gosti iz Caritasa BiH pomagat će građanima izabrati božićna drvca i odnijeti ga do prijevoznog sredstva, a za one kojima je nužno, omogućen je i besplatan prijevoz do kućnih vrata.

Na štandovima će biti ponuđeni i promotivni materijali poput narukvica, kartica i božićnih ukrasa, a dobrovoljni prilozi namijenjeni su također siromašnim obiteljima.

Korisnici programa 'Za 1000 radosti' su socijalno najugroženije obitelji, kojima će prikupljena novčana sredstva biti distribuirana putem biskupijskih mreža i župnih Caritasa.

Najčešće je riječ o višečlanim, jednoroditeljskim, samačkim ili staračkim obiteljima. U potrebi su i obitelji u kojima netko boluje od kakve teške kronične bolesti, koje žive u stambenim uvjetima nedostojnima čovjeka kao i obitelji nezaposlenih ili za rad nesposobnih roditelja.

Uz slogan “Otvori oči! Neka srce gori!” program "Za 1000 radosti" trajat će do sredine studenoga iduće godine. Više informacija o akciji može se dobiti na internet stranici Hrvatskog Caritasa a donaciju je moguće uplatiti i pozivom na donacijski telefon 0609010 (0,83 eura po pozivu; PDV uključen).

Lani je novčanim i materijalnim darovima građana, tvrtki i udruga prikupljeno gotovo 500.000 eura a Hrvatski Caritas je pomogao više od tisuću obitelji diljem Hrvatske.