Pet dana nakon što se u javnosti pojavila vijest o napadu na časnu sestru (35), koju su pojedinci iskoristili kako bi na raznim opskurnim portalima i društvenim mrežama širili neprovjerene informacije i poticali netrpeljivost pišući da je motiviran vjerskom mržnjom, napokon smo doznali što je točno bilo. Kako je objavila zagrebačka policija, odmah nakon saznanja o njezinu ozljeđivanju, počeli su opsežno kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg su utvrdili da je 35-godišnjakinja lažno prijavila kazneno djelo te će protiv nje zbog toga podnijeti kaznenu prijavu.

Huškali i lagali o 'napadu' na časnu: Evo kolika je kazna za to predviđena, moguć je i zatvor!

Naime, odmah nakon što su iz KBC-a Sestre milosrdnice 28. studenog 2025. obaviješteni da je u bolnicu primljena žena s ubodnom ranom u predjelu abdomena koja navodi da je napadnuta na ulici, uputili su se na mjesto navodnog napada te pretražili cijelo to područje, razgovarali s više ljudi tražeći svjedoke, izuzeli snimke nadzornih kamera s okolnih objekata... Nije bilo tragova koji bi potvrdili njezinu priču, zbog čega su čekali da ženu 1. prosinca puste iz bolnice kako bi s njom mogli službeno razgovarati, te je, po potrebi, i odvesti na mjesto događaja kako bi im pokazala gdje je točno napad bio.

Nakon otpuštanja iz bolnice, naveli su iz policije, 35-godišnjakinja je u službenim prostorijama policije podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede. U prijavi je navela da joj je prišao nepoznati napadač koji ju je ozlijedio nožem, nakon čega je potražila liječničku pomoć u bolnici. Ondje su joj konstatirali lakše ozljede.

- Tijekom daljnjega kriminalističkog istraživanja, nakon prikupljenih operativnih saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave, policijski službenici nastavili su s intenzivnim provjerama te su utvrdili kako je žena lažno prijavila kazneno djelo s ciljem dovođenja policije u zabludu, iako je bila upoznata s tim da lažnim prijavljivanjem čini kazneno djelo. Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno - objavila je policija.

Nakon što su utvrdili da je riječ o samoozljeđivanju, pozvali su Hitnu pomoć te su je, na temelju odluke liječnice, prevezli u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

- Hrvatska policija svakodnevno transparentno izvještava javnost o svim relevantnim događajima, ali uvijek s ciljem da se informacije koje se dijele budu provjerene i točne. U ovom slučaju, iz odgovornosti prema istini i uključenoj osobi, nismo izlazili s preuranjenim zaključcima - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Primijetio je da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, “pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije”.

- U vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda, takav pristup je vrijedan poštovanja i preduvjet očuvanja povjerenja u institucije i medije - kazao je. Govoreći o lažnom prijavljivanju napada, Božinović je istaknuo da je javnost s opravdanom zabrinutošću pratila slučaj navodnog napada na ženu u Zagrebu, ali da je policija od početka pristupila i postupala s maksimalnom ozbiljnošću i profesionalnošću kako bi utvrdila sve okolnosti tog događaja.

- Što se tiče hrvatske policije, ona će ostati predana zaštiti svih građana, sigurnosti i istini jednako odlučno kao što ćemo nastaviti štititi dostojanstvo svakog čovjeka - dodao je Božinović.

Agencija za elektroničke medije (AEM), kao hrvatski medijski regulator, oglasila se o dosadašnjem izvještavanju o ozljeđivanju časne sestre apelirajući na hrvatske medije da svoje objave temelje na informacijama, a ne na neprovjerenim glasinama.

- Ovo je, nažalost, još jedan primjer da se bez potpune provjere informacija ide sa špekulacijama u javni prostor. Osim što to može ostaviti posljedice u društvu, objava na temelju neprovjerenih glasina velika je reputacijska šteta za svaki medij - rekao je za Hinu ravnatelj AEM-a Josip Popovac.

Inače, za širenje lažnih vijesti, a kojima se remeti mir i spokojstvo građana, zakon predviđa kaznu od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora.

Odvjetnik: 'Širitelji lažnih vijesti trebaju odgovarati'

Odvjetnica Sandra Marković prokomentirala je za Index cijeli slučaj. Smatra kako je žena sa psihičkim problemima ranjiva skupina i tu se treba s pažnjom izvještavati.

- Vrlo brzo nakon objave prve informacije pojavile su se i sumnje u njezino psihičko stanje, a pojavilo se i više oprečnih informacija o samom događaju. Takvim osobama i takvim slučajevima treba pristupiti s posebnom pažnjom. Svatko iole educiran, a i policija i novinari to jesu, mogao je naslutiti da je riječ o problematičnom slučaju. Neke objave zato su prekoračile ljudska prava žene o kojoj se pisalo.

Odvjetnik Fran Olujić smatra da širitelji krivih informacija u slučaju ozlijeđene časne sestre iz Zagreba moraju odgovarati.

- Širitelji takvih lažnih vijesti trebaju odgovarati jer je riječ o posebno osjetljivoj temi kroz koju se dira kako u vjerske osjećaje građana, tako i u prava stranih radnika odnosno nacionalnih manjina. Dakle, s dva kriterija se može govoriti o posebno osjetljivim skupinama građana te se po dva kriterija u ovom slučaju uznemirava javnost - rekao je Olujić za Index.

Danas su se zbog slučaja oglasile i Sestre milosrdnice sv. Vinka Pualskoga, a kojima je časna sestra pripadala.

- Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji. Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć ozlijeđenoj časnoj sestri pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi - priopćile su.