KAŠNJENJE RADA

HŽ Infrastruktura raspisala novi natječaj: Još 25 milijuna eura za prugu Dugo Selo – Križevci

Piše HINA,
Projekt koji traje od 2016. ponovno dobiva nove radove, dok se završetak nakon više odgoda sada očekuje 2026. godine

HŽ Infrastruktura raspisala je novu javnu nabavu procijenjene vrijednosti 25 milijuna eura za radove na dionici pruge Dugo Selo - Križevci, koji se u dokumentaciji nabave opisuju kao preostali dio postojećeg kolosijeka. Natječaj je objavljen u petak u elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2026. do 13 sati, a planirano trajanje radova je osam mjeseci. Prema tehničkoj dokumentaciji, radovi će se izvoditi na više međusobno nepovezanih dionica između Dugog Sela i Križevaca, ukupne duljine oko 20 kilometara kolosijeka.

Obuhvaćeni su radovi na gornjem i donjem ustroju pruge, uključujući zamjenu tračnica i pragova, uređenje pružnog tijela i zaštitnih slojeva, kao i radovi na odvodnji, servisnim cestama te željezničko-cestovnom prijelazu u Prikraju.

Predviđena je i rekonstrukcija elektroenergetskog sustava odnosno kontaktne mreže napona 25 kilovolta, uz zamjenu dijela stupova i prilagodbu sustava za sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova.

Cilj zahvata je osposobljavanje postojećeg kolosijeka za promet vlakova brzinom do 160 kilometara na sat.

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci započeli su 2016. godine, a prvotni rok završetka bio je 2020. Rokovi su u međuvremenu više puta pomaknuti, pa se završetak projekta, prema zadnjim informacijama, očekuje tijekom 2026. godine.

