HZMO bio na udaru hakera: 'Otklonjen je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji'

"Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nakon provedene digitalne forenzike i analize tijekom jučerašnjeg dana otklonio je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji HZMO Live – Kontakt centar te je ponovno uspostavio sigurnu i nesmetanu komunikaciju s korisnicima", stoji u priopćenju kojeg su poslali iz HZMO-a...

- Naglašavamo da kibernetički incident nije zahvatio temeljni informacijski sustav HZMO-a. Poslovni procesi HZMO-a odvijaju se nesmetano, a isplata mirovina i ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja nisu dovedeni u pitanje. U postupanje i daljnje aktivnosti uključeni su nadležni nacionalni subjekti za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka - poručuju dalje i

"Nakon završetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnici čiji su osobni podatci potencijalno ugroženi bit će o tome pravodobno obaviješteni elektroničkom poštom, zajedno s uputama o mjerama zaštite koje mogu poduzeti", naglašavaju iz HZMO-a i dodaju:

"Korisnicima preporučujemo povećan oprez pri zaprimanju telefonskih poziva, poruka i elektroničke pošte, osobito u slučajevima kada se od njih traži dostava osobnih podataka, otvaranje poveznica ili privitaka, potvrđivanje podataka ili poduzimanje drugih neuobičajenih radnji. Podsjećamo građane da, ako zaprime sumnjivu poruku elektroničkom poštom koja može izgledati kao da ju je poslao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a u kojoj se traži dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka, ne otvaraju poveznice i privitke sumnjivih pošiljatelja te ni u kojem slučaju ne upisuju i ne šalju svoje osobne podatke. Nacionalni CERT građanima i organizacijama također preporučuje povećan oprez pri zaprimanju poruka, telefonskih poziva i drugih oblika komunikacije kojima se traže osobni, financijski ili pristupni podatci"

Napominju da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaštiti osobnih podataka korisnika pristupa s iznimnom odgovornošću i u skladu s najvišim standardima kibernetičke sigurnosti. U slučaju dodatnih pitanja građani se mogu obratiti Službeniku za zaštitu podataka HZMO-a putem e-pošte na: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr.