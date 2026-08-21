Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILI SE NAKON NAPADA

HZMO bio na udaru hakera: 'Otklonjen je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
HZMO bio na udaru hakera: 'Otklonjen je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva (ilustracija)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Nakon završetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnici čiji su osobni podatci potencijalno ugroženi bit će o tome pravodobno obaviješteni elektroničkom poštom", pišu iz HZMO-a...

"Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nakon provedene digitalne forenzike i analize tijekom jučerašnjeg dana otklonio je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji HZMO Live – Kontakt centar te je ponovno uspostavio sigurnu i nesmetanu komunikaciju s korisnicima", stoji u priopćenju kojeg su poslali iz HZMO-a...

- Naglašavamo da kibernetički incident nije zahvatio temeljni informacijski sustav HZMO-a. Poslovni procesi HZMO-a odvijaju se nesmetano, a isplata mirovina i ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja nisu dovedeni u pitanje. U postupanje i daljnje aktivnosti uključeni su nadležni nacionalni subjekti za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka - poručuju dalje i

"Nakon završetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnici čiji su osobni podatci potencijalno ugroženi bit će o tome pravodobno obaviješteni elektroničkom poštom, zajedno s uputama o mjerama zaštite koje mogu poduzeti", naglašavaju iz HZMO-a i dodaju:

TRAJE ISTRAGA Hakeri napali HZMO. Isplate mirovina nisu ugrožene
Hakeri napali HZMO. Isplate mirovina nisu ugrožene

"Korisnicima preporučujemo povećan oprez pri zaprimanju telefonskih poziva, poruka i elektroničke pošte, osobito u slučajevima kada se od njih traži dostava osobnih podataka, otvaranje poveznica ili privitaka, potvrđivanje podataka ili poduzimanje drugih neuobičajenih radnji.  Podsjećamo građane da, ako zaprime sumnjivu poruku elektroničkom poštom koja može izgledati kao da ju je poslao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a u kojoj se traži dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka, ne otvaraju poveznice i privitke sumnjivih pošiljatelja te ni u kojem slučaju ne upisuju i ne šalju svoje osobne podatke. Nacionalni CERT građanima i organizacijama također preporučuje povećan oprez pri zaprimanju poruka, telefonskih poziva i drugih oblika komunikacije kojima se traže osobni, financijski ili pristupni podatci"

PODACI GRAĐANA Srbi hakirali Hrvatsku? Evo što nam je odgovorilo ministarstvo
Srbi hakirali Hrvatsku? Evo što nam je odgovorilo ministarstvo

Napominju da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaštiti osobnih podataka korisnika pristupa s iznimnom odgovornošću i u skladu s najvišim standardima kibernetičke sigurnosti. U slučaju dodatnih pitanja građani se mogu obratiti Službeniku za zaštitu podataka HZMO-a putem e-pošte na: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
PRATITE UŽIVO:

Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu
VIDEO

Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku
Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'
EKOCID U LICI

Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'

Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Nova sjednica počinje u petak u 9:30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026