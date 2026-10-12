HZZ: U rujnu 16 posto manje nezaposlenih nego lani...

Krajem rujna ove godine u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje (HZZ) bilo je evidentirano 62.595 nezaposlenih osoba, što je za 11.964 osobe ili 16 posto manje nego u rujnu lani, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u ponedjeljak.

U odnosu na kolovoz ove godine, broj nezaposlenih je manji za 601 osobu ili jedan posto.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 63.785 nezaposlenih, a oglašeno je 15.715 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom rujna u evidenciju nezaposlenih prijavljeno je ukupno 14.290 novih osoba, što je 6,1 posto manje nego u rujnu lani. Pritom je većina došla iz radnog odnosa, odnosno njih 9.412. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.159 osoba iz redovitoga školovanja (15,1 posto od ukupnog broja) te 2.719 osoba iz neaktivnosti (19 posto).

HZZ-ovi podaci pokazuju da su iz evidencije nezaposlenih izašlo 14.891 osoba, što je 7,8 posto manje nego u rujnu 2025. godine. Od toga je zaposleno 10.577 osoba, i to 9.908 osoba ili 93,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 669 osoba ili 6,3 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u obrazovanju i prerađivačkoj industriji

Najčešće se posao zasnivao u obrazovanju, gdje je u rujnu zaposleno 4.081 osoba ili 41,2 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 1.037 osoba ili 10,5 posto te trgovina na veliko i malo s 924 osobe ili 9,3 posto.

U rujnu je 4.314 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz korpusa radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (1.492 osobe ili 15,1 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (1.263 osobe ili 12,7 posto) te Osječko-baranjska županija (1.027 osoba ili 10,4 posto).

U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je i najviše registriranih nezaposlenih osoba - 9.275 ili 14,8 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj. Po broju registriranih nezaposlenih osoba potom slijede Grad Zagreb (8.969 ili 14,3 posto) i Osječko-baranjska županija (7.714 ili 12,3 posto).

U rujnu ove godine 19.586 osoba ili 31,3 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za dva posto ili 409 osoba.

U rujnu ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 14.027 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 22.050 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za pet posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.