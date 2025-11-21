HZZO o poskupljenju dopunskog osiguranja za 60 posto: 'Nismo mijenjali cijene punih 12 godina'

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pustio je u javno savjetovanje nacrt odluke kojim predlaže da godišnja polica dopunskog osiguranja poskupi s 111,49 eura na čak 180 eura. Riječ je o povećanju većem od 60 posto.

Iz HZZO-a navode da u "okviru provedbe dopunskog zdravstvenog osiguranja s posebnom pažnjom prate trendove prihoda i rashoda dopunskog zdravstvenog osiguranja". Proteklih godina dolazi do značajnog povećanja troškova u svim segmentima pa tako i u zdravstvu (porast cijena ugradbenih potrošnih materijala, porast plaća u zdravstvu i dr.), a istovremeno se povećavaju i cijene zdravstvenih usluga, dodaju.

Podsjetili su da su od 1. siječnja 2024. godine izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju donijele povećanje minimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (33%) za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (100%), što predstavlja povećanje prihoda zdravstvenih ustanova.

- U cilju unapređenja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite HZZO je sklopio dodatne ugovore s pružateljima zdravstvenih usluga što je pak doprinijelo kontinuiranom porastu zdravstvene potrošnje, a posljedično i značajnom povećanju troškova zdravstvene zaštite. Ipak, zahvaljujući dugogodišnjem stabilnom poslovanju kao i određenim akumuliranim financijskim sredstvima kojima je dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a tijekom godina raspolagalo, cijena police nije se mijenjala - navode iz HZZO-a.

Radi održavanja stabilnosti sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja koje počiva na načelima solidarnosti i jednakosti prema kojima je zdravstvena zaštita dostupna svima pod jednakim uvjetima, HZZO je predložio donošenje odluke o novoj cijeni police koja bi umjesto sadašnjih 9,29 eura (111,49 eura godišnje) iznosila 15,00 eura mjesečno (180,00 eura godišnje). Podsjetili su kako HZZO cijenu police i jedinstveni položaj u provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja nije mijenjao punih 12 godina.

Iz HZZO-a ističu da u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju od 2009. godine besplatno osiguravaju najosjetljivije skupine građana koji ostvaruju pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna.

- Također, 2023. godine je izmjenom Zakona došlo do još jednog i to značajnog povećanja prihodovnog cenzusa koji je iznosio 331,81 eura, odnosno 415,42 eura za samce, uz „indeksaciju“ koja se provodi svake godine.

Prema sadašnjem propisanom prihodovnom cenzusu osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 421,92 eura, a za osiguranike - samce čiji prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 528,23 eura ostvaruju pravo na tzv. besplatne police.

U studenom će HZZO provesti novu indeksaciju te će se prihodovni cenzusi povećati u skladu s time i iduće godine, navode.

Ističu da je predložena mjera uvođenja nove jedinstvene, prihvatljive cijene od 15,00 eura mjesečno za sve kategorije osiguranika, uz postojeće mehanizme zaštite socijalno osjetljivih skupina osiguranika, nužno rješenje kao bi zdravstvena zaštita ostala dostupna putem modela dopunskog zdravstvenog osiguranja u sustavu javnog zdravstva koje dopunski osigurava sve kategorije osiguranika bez diskriminacije, bez obzira na dob, zdravstveno stanje ili rizik od bolesti osiguranika.