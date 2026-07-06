I dalje tragaju za napadačem iz Čakovca: Ranio dva muškaraca zbog droge pa pobjegao u BiH?

Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca i teško ih ranio. Prema neslužbenim informacijama, uzrok sukoba bila je droga. Napadač je 43-godišnji Danijel Trninić koji je, postoje sumnje, otišao preko granice u BiH. Ako se to pokaže istinitim, za njim će raspisati međunarodnu tjeralicu, piše HRT.

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Ispitali su desetke osoba, pretražuju se vozila, stanovi i kuće kako bi se što prije ušlo u trag napadaču. Policija je razgovore obavila i sa ozlijeđenima koji se nalaze u Županijskoj bolnici u Čakovcu, ali službeno će biti ispitani tek kad se njihovo zdravstveno stanje poboljša.

Danijel Trninić rođen je u Sisku, a trenutačno prebivalište ima na području Varaždinske županije. Otprije je poznat hrvatskoj, ali i policiji susjedne BiH.

Prije šest godina u akciji 'Unikat', s još dvije osobe, uhićen u Bosni i Hercegovini gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu i držao ilegalno oružje. Osuđen je na pet i pol godina zatvora. Trećinu je odslužio u Bosni i Hercegovini, a onda je kao hrvatski državljanin tražio premještaj pa je ostatak kazne izdržavao u Lepoglavi.

Nakon izlaska iz zatvora nastavio je s kriminalnim aktivnostima. Varaždinskoj policiji od ranije je poznat i zbog kaznenih djela povezanih s prijevarama u gospodarstvu. Policijska uprava međimurska, u suradnji s kolegama iz Varaždina, dosad je obavila razgovore s nekoliko desetaka osoba, a kriminalističko istraživanje i dalje traje. Prema neslužbenim informacijama, potraga bi se mogla proširiti i na područje Bosne i Hercegovine, uz mogućnost raspisivanja međunarodne Interpolove tjeralice. Policija ističe da je riječ o iznimno opasnoj osobi te apelira na građane da joj se ni u kojem slučaju ne približavaju ako je uoče, već da odmah o tome obavijeste policiju pozivom na broj 192.

Podsjetimo, napadač je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca (23 i 28). Obojica ozlijeđenih muškaraca nalaze se u stabilnom stanju i izvan su životne opasnosti.