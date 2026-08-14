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U SRCU BUKTINJE

I ministar Šušnjar gasio požar u Omišu: 'Bilo je apokaliptično, samo razmišljaš što će ostati...'

Piše Luka Safundžić,
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I ministar Šušnjar gasio požar u Omišu: 'Bilo je apokaliptično, samo razmišljaš što će ostati...'
Foto: Društvene mreže
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U takvim trenucima ne znači ništa ni funkcija ni položaj, rekao je ministar nakon neprospavane noći...

Bilo je apokaliptično. Hvala Bogu i vatrogascima minimizirana je šteta na kućama. Sedam je kritičnih ljudi. Samo da se oni spase i bit će sve dobro, sve ostalo ćemo napraviti, rekao je za 24sata ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je noć proveo u samom srcu vatrene stihije kod Omiša.

Požar koji je zahvatio omiško područje za Šušnjara nije bio samo još jedna krizna situacija koju je pratio kao ministar. Vatra se približavala kućama njegovih obitelji, prijatelja i susjeda, a noć je proveo dežurajući uz svoj dom s najbližima.

- Teško je riječima opisati ono čemu sam noćas svjedočio kod Omiša. Za mene je ova noć bila osobna - poručio je Šušnjar. Članovi njegove obitelji na vrijeme su evakuirani, no ministar je ostao na terenu. Dok se vatra spuštala prema kućama, kaže, bilo je teško ostati miran.

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- U tom trenutku samo razmišljaš jesu li tvoji najbliži sigurni i što će ostati kada svane - rekao je.  Noć su proveli uz kuću, zalijevajući dvorišta, gaseći sitne iskre i promatrajući kako se vatrena fronta približava. U takvim trenucima, kaže Šušnjar, funkcija više nije važna.

- U takvim trenucima ne znači ništa ni funkcija ni položaj. Samo čekaš svaku novu informaciju i nadaš se da će ljudi koji stoje pred vatrom uspjeti zaustaviti ono najgore - govori ministar.  Posebno je zahvalio vatrogascima koji su satima bili na najopasnijim položajima. 

- Oni su išli prema vatri. To se ne zaboravlja. Hvala svakom vatrogascu koji je noćas bio na terenu - poručio je. Prema njegovim riječima, šteta na kućama je zahvaljujući intervenciji vatrogasaca uglavnom minimizirana, no posljedice su i dalje velike. Izgorjelo je dosta automobila.

Ministar se osvrnuo i na činjenicu da je sličan požar na tom području izbio i prošle godine. Zbog toga, kaže, ne želi unaprijed donositi zaključke, ali očekuje detaljnu istragu.

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- Kada se takve stvari ponavljaju, teško je jednostavno odmahnuti rukom i reći da je riječ o slučajnosti - rekao je ministar.  Najavio je da će se osobno založiti da javnost dobije odgovore o uzrocima požara čim se utvrde činjenice.

- Omiš, ljudi koji ovdje žive, oni koji su ovdje došli na odmor i svi koji su noćas strahovali za svoje obitelji i domove to zaslužuju - govori Šušnjar. Sada slijedi saniranje posljedica i pomoć onima koji su pretrpjeli štetu. Šušnjar poručuje da će Vlada učiniti sve što bude potrebno.

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