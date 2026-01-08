Obavijesti

I Njemačka zahvaćena zimskom olujom, najgore se tek očekuje

Piše HINA,
Foto: Marcus Brandt/DPA

Njemačka se priprema za obilne snježne padaline, ledenu kišu i oluju a već sad su dijelovi zemlje pogođeni snijegom i ledenom kišom

„Od četvrtka navečer se očekuju obilne oborine u velikim dijelovima zemlje s 20 cm novog snijega u nizinama i ledenom kišom“, priopćila je Njemačka meteorološka služba (DWD).

DWD govori o „ekstremnim uvjetima“ zbog kombinacije olujnog vjetra i snježnih oborina.

Za vremensku situaciju, prema navodima Njemačke meteorološke službe, odgovorna je ciklona „Elli“, koja se s toplom frontom približava s jugozapada i donosi oborine u obliku snijega i kiše.

Već sad vrijeme uzrokuje mnoge zastoje u cestovnom i željezničkom prometu. Zbog olujnog vjera u četvrtak su na sjeveru zemlje, u Hamburgu, Bremenu i Donjoj Saskoj, škole ostale zatvorene.

Kod Gehrdea u Donjoj Saskoj u četvrtak ujutro poginuo je vozač automobila kada je, prema navodima policije, zbog poledice na državnoj cesti izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stablo.

Nesreće uzrokovane poledicom zabilježene su i u mnogim drugim saveznim pokrajinama. U Tiringiji je, primjerice, autocesta A73 nakon sudara triju automobila kod Schleusingena bila djelomično zatvorena, priopćila je policija.

Vladajuća Kršćansko-demokratska unija (CDU) otkazala je zbog vremenskih uvjeta svoju redovitu zatvorenu konvenciju koja je trebala početi u petak.

„Zbog upozorenja na ekstremne vremenske uvjete i otežan željeznički i zračni promet smo prisiljeni odgoditi našu konferenciju“, priopćila je glasnogovornica CDU-a Isabelle Fischer.

DWD sve one koji namjeravaju putovati u narednim danima da se dobro informiraju prije puta što se posebice odnosi na zračni promet gdje se djelomice očekuju i potpuna zatvaranja zračnih luka.

Vlasti upozoravaju građane da ne izlaze bez potrebe i da budu posebno oprezni zbog poledice a traumatološke bolnice se pripremaju na navalu pacijenata.

